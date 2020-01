Im Interview mit GOLDINVEST.de erläuterte Nova Minerals (ASX NVA / WKN A2H9WL) General Manager Christopher Gerteisen, was bis jetzt auf dem Goldprojekt Estelle in Alaska erreicht wurde und wie man die bereits bekannten Ressourcen von 2,5 Mio. Unzen verdoppeln oder sogar verdreifachen will. Auch darüber hinaus sprach Herr Gerteisen einige sehr interessante Punkte an: - Aufschließung eines großen Golddistrikts noch 2020- ...

