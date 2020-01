Der US-Elektroautohersteller Tesla hat am Mittwoch Zahlen präsentiert. Diese kommen in der Finanzwelt gut an und Tesla notierte nachbörslich bereits oberhalb von 600 US-Dollar. Der Aktienchart zeigt sich nach der Kurseuphorie der jüngsten Vergangenheit aber bereits sehr, sehr überkauft. Das könnte jederzeit in eine Korrektur münden.

Den vollständigen Artikel lesen ...