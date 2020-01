Berlin (ots) - ARD-Finanzexpertin Anja Kohl ("Börse vor Acht") beklagt in der aktuellen Sendung "Hart aber fair" den Lehrplan an deutschen Schulen: "Es gibt keine Finanzbildung in den Schulen". "Fast keine" wäre die richtige Formulierung. Denn Jens Stiller, Rektor des Dreilinden-Gymnasiums in Berlin-Wannsee, schaffte kurzerhand im Alleingang Abhilfe. Mit einem neuartigen Online-Video-Lernprogrammen des Start-up-Unternehmens "FinTeachWorld" startete er ein Pilotprojekt im Leistungskurs Wirtschaftswissenschaften. 20 Schülerinnen und Schüler des 11.Jahrgangs absolvierten in zwei Doppelstunden das Online-Lernprogramm "FinTeachSchool" (https://finteachschool.de/). Acht Lehrvideos mit praktischen Beispielen, jeweils rund fünf Minuten lang, machen die Kursteilnehmer fit in Berechnungen von Kreditkosten, Sparplänen oder Rentenerwartungen - alles Themen, die für jeden in seinem späteren Leben wichtig werden. Herzstück des Finanzkurses ist ein cleverer Online-Rechner. Den müssen die Schüler nur mit den richtigen Daten füttern wie Höhe der Rate, Laufzeit oder Zins und schon erscheint das korrekte Ergebnis.Für Jens Stiller war die Rechen-Initiative ein voller Erfolg: Alle Schüler haben am Mittwoch, den 28. Januar, die strenge Abschlussprüfung (acht Rechenfragen, maximal eine davon falsch) des Kurses bestanden und halten ihr Zertifikat in Händen - wertvoll auch als Dokument für die spätere Bewerbungsmappe. Für den Lehrermangel-geplagten Schulleiter ebenfalls wichtig: "Der Kurs ist weitgehend selbsterklärend. So eignet er sich sogar zum Bearbeiten in Ausfallstunden ohne Lehreraufsicht".In diese Kerbe schlägt auch Prof. Annamaria Lusardi von der George Washington University School of Business, eine der weltweit renommiertesten Forscherinnen zum Finanzwissen in der Bevölkerung. Sie fordert die Einführung von Finanzthemen als Basisfächer an Schulen, benennt aber auch das Problem für die schwierige Umsetzung dieser Forderung: Zu wenig ausgebildete Lehrer.* Dabei ist die Situation alarmierend, die Ergebnisse ihrer jüngsten Studien zum Thema bezeichnet sie als "ernüchternd": "Die finanzielle Allgemeinbildung ist selbst in fortgeschrittenen Volkswirtschaften mit gut entwickelten Finanzmärkten gering".**Der Berliner Finanzprofessor Dr. Bernd W. Klöckner, Erfinder der FinTeachWorld-Kurse und Branchen-Insider des Finanzmarkts ergänzt: "Viel schlimmer - nicht nur in der Allgemeinbevölkerung, auch unter Finanz- und Versicherungsberatern sind solide finanzmathematische Kenntnisse Mangelware. Die allermeisten können mit den Absolventen des FinTeachSchool-Kurses garantiert nicht mithalten." Die frischgebackenen Kurs-Absolventen sind jedenfalls für zukünftige Finanzentscheidungen gewappnet: Unwissende und unseriöse Berater werden sich an diesen Nachwuchs-Finanzmathematikern die Zähne ausbeißen. Und Spaß gemacht hat's obendrein. Eine der vielen Schüler-Feedbacks: "Nützliches Wissen für die Zukunft, hat mich gefordert aber auf spaßige Weise, keine Frustration" (Emma U.).Damit auch jeder Schüler und Student die Chance auf den Erwerb von Finanzkompetenz hat, gibt es den Kurs inklusive Bonusvideos und unbegrenzte Nutzung des Online-Rechners für taschengeldfreundliche 10 Euro. Für alle anderen bietet FinTeachWorld einen ähnlichen Kurs "FinTeachAkademie" für 100 Euro.*Lusardi, A. Neue Züricher Zeitung (Interview) vom 12.01.2020 **Lusardi, A. Swiss Journal of Economics Statistics (2019) 155: 1 https://doi.org/10.1186/s41937-019-0027-5Links zu den Kursen:Schülerkurs: https://finteachschool.de/Erwachsenen-Kurs: https://finteachakademie.com/Pressekontakt:Interesse, das Programm auszuprobieren? EinenJournalisten-Gutscheincode für den kostenlosen Zugang zuFinTeachAkademie senden wir Ihnen gerne zu. Bitte kurze Nachricht mitVor- und Nachnamen und Name der Publikation an:info@finteachworld.comKontakt für Rückfragen:Hans-Martin Burrburr consult20146 Hamburghmburr@burr-consult.comTel.: 040/36943458Jens StillerDreilinden-Gymnasium14109 Berlin-WannseeDreilindenstraße 49schulleitung@dreilinden-gymnasium.deFinTeachWorld GmbH & Co. KGTreppendorf 4496142 HollfeldTel.: 0800 70 44 800https://finteachworld.comOriginal-Content von: Dreilinden-Gymnasium, FinTeachWorld, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140930/4506541