ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DWS nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Michael Werner lobte in einer ersten Reaktion am Donnerstag die positive Ertragsüberraschung der Deutsche-Bank-Fondstochter./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2020 / 06:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



DE000DWS1007

