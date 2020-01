Das vergleichsweise noch junge Wertpapier Uniper startete bei 9,80 Euro in 2016 in den Börsenhandel und legte bis Ende 2017 kontinuierlich zu. Erst um 27,75 Euro stellte sich eine mehrere Jahre andauernde Seitwärtsbewegung zwischen den Kursmarken von 22,00 und grob 27,75 Euro ein. Aber bereits Ende letzten Jahres legten Wertpapieren nach Auflösung einer inversen SKS-Formation regelkonform weiter zu und begaben sich auf einen Wert von 30,64 Euro. Die letzten Monate waren von einer erneuten Konsolidierung geprägt, die sich immer wieder am 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) erfolgreich abstützen konnte. Dieses Niveau diente zuletzt wieder als Sprungbrett für frische Jahreshochs, womit die Rekordstände aus 2019 in unmittelbare Reichweite rücken und darüber noch weitaus größeres Kurspotenzial freigesetzt werden könnte.

