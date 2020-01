Europas Börsen haben am Donnerstag im Vormittagshandel wieder den Rückwärtsgang eingelegt.Paris - Europas Börsen haben am Donnerstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Deutliche Verluste in Asien und die Sorgen über eine weitere Ausbreitung des Coronavirus belasteten. Damit setzte sich der schwankende Kursverlauf der Vortage fort. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 gegen Mittag fiel um knapp ein Prozent auf 3700,48 Punkte. Die Zahl der Infektionen und Todesopfer durch die...

Den vollständigen Artikel lesen ...