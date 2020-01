Mainz (ots) - SWR4 Schlager Open Air 2020 in Speyer: Diese Stars treten aufMit: Matthias Reim, Münchener Freiheit, Michelle, Ross Antony und Sonia Liebing /Am Sonntag, 5. Juli 2020, 18 Uhr / Kartenvorverkauf läuft / Sonderfahrten mit BussenSchlagerfans aus Nah und Fern treffen sich in diesem Jahr in Speyer. Am Sonntag, 5. Juli 2020, feiern sie gemeinsam mit den Topstars des deutschen Schlagers vor der spektakulären Kulisse des Technik Museums Speyer. Beginn 18 Uhr, Einlass 16:30 Uhr. Nachdem Matthias Reim und die Münchener Freiheit bereits im Dezember ihr Kommen zusagten, konnten nun mit Michelle, Ross Antony und Shootingstar Sonia Liebing weitere Topstars verpflichtet werden.Sitzplatz-Tickets gibt es für 27 Euro inkl. MwSt. und VVK-Gebühren unter SWR4-Ticketservice.de, telefonisch unter der Nummer 06131 929 20400 sowie an der Kasse des Technik Museums Speyer (je nach Vorverkaufsstelle können Service- oder Porto- und Bearbeitungsgebühren anfallen).Busunternehmen bieten Sonderfahrten anFür alle, die ohne eigenes Auto bequem und umweltfreundlich anreisen möchten, bieten mehrere Busunternehmen aus dem Land Sonderfahrten an. Weitere Infos dazu gibt es auf SWR4.de.Matthias Reim1990 war nicht nur das Jahr der Einheit, es war auch das Jahr des Matthias Reim. "Verdammt ich lieb dich" wurde zum Mega-Hit - in Ost und West. Mit mehr als 2,5 Millionen verkaufter Exemplare gehört sein Kultschlager bis heute zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Liedern. Trotz einiger Rückschläge und Niederlagen gab Matthias Reim nie auf. Nach wie vor gehört er zu den Top-Künstlern in Deutschland.Münchener Freiheit"Ohne dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)", "Tausendmal du" oder "Solange man Träume noch leben kann", das sind nur einige der großen Hits der Münchener Freiheit, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bandjubiläum feiert. Ihr einzigartiger und unverwechselbarer Sound begeistert seit den 1980er Jahren Generationen von Musikfans.MichelleGlamour und Leidenschaft, große Gesten und eine einzigartige Stimme: das ist Michelle. Seit mehr als 25 Jahren gehört sie zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands. Nach vielen Höhen und Tiefen ist sie heute erfolgreicher denn je.Ross AntonySeine Karriere begann 2001. Als Mitglied der Band Bro'Sis wurde er über Nacht zum Star. Mittlerweile liebt und lebt der gebürtige Engländer den deutschen Schlager. Seine Vielseitigkeit ist Trumpf: Ob als Sänger, Moderator oder Entertainer, Ross Antony gelang der Sprung zum Publikumsliebling. Wo er auftritt, ist gute Laune garantiert.Sonia Liebing"Wunschlos glücklich" heißt das erste Album von Shootingstar Sonia Liebing. Sie liebt und lebt den deutschen Schlager seit Kindertagen. Tausende Fans feierten sie bei den "Schlagernächten des Jahres". So viel Freude am Schlager ist ansteckend ...Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/swr4schlageropenair2020Fotos über ARD-Foto.dePressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel. 06131 929 32742, bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4506635