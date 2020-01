Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Durch Integration mit Mitratechs Produktportfolio entsteht ein Komplettpaket an Lösungen, mit denen Compliance-Teams als Service- und Leistungs-Hub dem gesamten Unternehmen dienen könnenMitratech, ein führender Anbieter von Rechts- und Compliance-Software, hat heute die Übernahme von ClusterSeven Ltd. gemeldet. Durch die Integration des Produktportfolios von ClusterSeven mit seinen bestehenden Lösungen für Governance, Risiko und Compliance wird Mitratech zum ersten Anbieter eines Komplettpakets an Lösungen speziell zur Optimierung der Datenschutz- und Information Governance-Strategie im Unternehmen.Die Lösungen von ClusterSeven erweitern Mitratechs erprobte Produktpalette. So wird das volle Spektrum an Tools abgedeckt, die für wirksamen Datenschutz, erfolgreiche Information Governance und konforme Regulierungsaufsicht erforderlich sind.ClusterSeven mit Sitz in London (VK) hat eine einzigartige und innovative Lösung zur Entdeckung, Verwaltung und Überwachung der "Shadow IT" entwickelt. Damit sind die verborgenen, sensiblen Anwendungen, Tabellen und Datenvorkommen auf den Computern der Endbenutzer (EUC) sowie andere Anwendungen gemeint, die nicht der Kontrolle der IT-Abteilung unterliegen, aber für eine Organisation dennoch wichtig sind.Mit dem neuen Lösungspaket bekommen Compliance-Teams effektive Tools zur Risikobeherrschung und -minderung an die Hand:- GRC-Teams können Verpflichtungen unter Tausenden sich ständigändernden Vorschriften verwalten.- Verpflichtungen können schnell und einfach in Regelwerke undVerfahren überführt werden, die sich zügig erstellen, prüfen,kommunizieren und attestieren lassen.- Man erhält Einblick in die verborgenen, sensiblen Anwendungen,Tabellen, Links und Datenvorkommen usw. auf denUnternehmenssystemen, die nicht der Kontrolle der IT-Abteilungunterliegen.- Daten und geschäftskritische Inhalte lassen sich über einenzentralen Datenpool erheben, verwalten und verwerten.- Per Workflow-Automatisierung können Best Practices in Zusammenhangmit Regelwerken und Information Governance quer durch dasUnternehmen in operative Prozesse eingebettet werden. "Mit dieser Übernahme können wir unseren Kunden die umfassendste Komplettlösung für Risiko- und Compliance-Management am Markt anbieten", sagte Mike Williams, CEO von Mitratech. "Kein anderer Anbieter hat ein so breites und spezialisiertes Produktsortiment. Und keiner hat hinter seinen Produkten ein so erfahrenes, kompetentes und leistungsorientiertes Team wie unseres, das dem Erfolg der Kunden verpflichtet ist."Henry Umney, CEO von ClusterSeven, ergänzte: "Dies ist der richtige Zusammenschluss zur richtigen Zeit, um die Marktanforderungen bestmöglich zu erfüllen. Unternehmen fragen verstärkt Technologielösungen nach, die das gesamte Spektrum abdecken. Grund dafür sind regulatorische Komplexitäten und das Erfordernis, das finanzielle, betriebliche, regulatorische und Reputationsrisiko zu beherrschen und einzudämmen, indem die EUC- und Shadow IT-Assets im Unternehmen insgesamt unter Governance gestellt werden. Nur so lässt sich die Datenintegrität dauerhaft gewährleisten. Die Eingliederung von ClusterSeven in Mitratechs Enterprise Compliance Suite-(ECS-)Lösungsportfolio ist die Antwort auf diesen realen und drängenden Bedarf."Informationen zu MitratechMitratech ist ein verlässlicher globaler Technologiepartner für Unternehmensjuristen im Bereich Recht, Risiko und Compliance. Mit seinem erprobten Portfolio aus ganzheitlichen Lösungen verteilen sich operative Best Practices im ganzen Unternehmen, um Prozesse zu standardisieren und die Zeit bis zur Amortisierung zu verkürzen. Damit hilft es Rechts- und GRC-Teams dabei, den komplexen und sich stetig weiterentwickelnden Bedürfnissen eines modernen, dynamischen Unternehmens gerecht zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.mitratech.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1082756/Mitratech_Logo.jpgPressekontakt:Lara MillerLara.miller@mitratech.com415-379-0371Original-Content von: Mitratech, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140933/4506625