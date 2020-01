Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Derzeit bärenstark: Die Intel-Aktie (ISIN US4581401001/ WKN 855681) - das Papier schoss am Freitag auf den höchsten Stand seit 20 Jahren, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Grund seien deutlich besser als erwartet ausgefallene Zahlen zum vierten Quartal gewesen. Demnach habe Intel seinen Umsatz, angetrieben vom Geschäft mit Chips für den Einsatz in Datenzentren sowie PCs, um 8 Prozent auf 20,2 Mrd. US-Dollar und den Gewinn sogar um 33 Prozent auf 6,9 Mrd. US-Dollar steigern können. Auch mit seinem Ausblick habe Intel die Prognosen übertroffen: Der Konzern stelle für das laufende Jahr einen Umsatz von 73,5 Mrd. US-Dollar in Aussicht, am Markt sei lediglich mit 72,2 Mrd. US-Dollar gerechnet worden. ...

