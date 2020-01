Die Partei hat einen entsprechenden Antrag in den Bundestag eingebracht. Sie begründet die Forderung unter anderem mit Verzerrungen im Strommarkt und der drohenden Versorgungslücke. Zugleich will sie den geplanten Kohleausstieg zurückdrehen.Nachdem das Bundeskabinett den Entwurf für das Kohleausstiegsgesetz gebilligt hat, will die Alternative für Deutschland (AfD) diesen offenbar noch verhindern. Die Partei brachte zwei Anträge in den Bundestag ein. Der eine sieht vor, die Förderungen im EEG abzuschaffen, der andere den Kohleausstieg abzublasen. In dem Antrag "Volkswirtschaftliche Fehlentwicklungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...