Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit dem 31. Januar 2020 naht das Datum des Brexit bzw. des Anfangs der Übergangszeit beim Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Dem vorausgegangen sei die, nach dem deutlichen Wahlerfolg von Boris Johnson am 12. Dezember 2019 nicht wirklich gefährdete, Absegnung des Ausstiegsvertrags durch das Unterhaus am 9. Januar 2020. Rein formal sei eine Übergangszeit bis Ende 2020 vorgesehen, die Boris Johnson nicht verlängern möchte. Nach Einschätzung der Analysten der NORD/LB sei diese Zeitspanne jedoch als sehr ambitioniert anzusehen, zumal die offiziellen Verhandlungen mit der EU über ein Handelsabkommen noch nicht offiziell gestartet seien. Immerhin sei der harte Brexit zunächst vom Tisch. Die Analysten der NORD/LB möchten das nahende Austrittsdatum zum Anlass nehmen und einen kurzen Überblick über den UK-Covered Bond-Markt geben. ...

