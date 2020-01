Der schwedische E-Tretroller Sharing-Dienst Voi ist nun auch in Frankfurt am Main gestartet. Zunächst soll eine kleine Flotte in der Innenstadt eingesetzt werden, "im Laufe der nächsten Wochen" sollen das Geschäftsgebiet und die Flottengröße dann ausgeweitet werden. Die Erweiterung solle dann "in Abhängigkeit von der Nachfrage vor Ort" stattfinden, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Wie auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...