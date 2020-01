Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - S&T-Aktie nimmt Anlauf auf das Allzeithoch - Aktienanalyse Über die wiederholten Insiderkäufe von S&T (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: SANT)-Vorstandschef Hannes Niederhauser haben wir in unserer Rubrik "Den Managern auf der Spur" schon vielfach berichtet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...