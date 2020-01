FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bleiben auch am Donnerstagmittag unter Druck. Die Rückkehr der Angst vor dem Coronavirus belastet. Die Zahl der von dem neuartigen Virus verursachten Todesfälle in China ist um weitere 37 gestiegen. Wie die Behörden in der zentralchinesischen Provinz Hubei, dem Zentrum des Ausbruchs, mitteilten, wurden in der Region außerdem weitere 1.032 Erkrankungen verzeichnet. An den asiatischen Börsen ging es mit den Kursen nach unten, die US-Futures deuten zudem auf Abgaben an der Wall Street zur Eröffnung hin.

Der DAX verliert 1,1 Prozent auf 13.205 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,1 Prozent auf 3.696 Punkte nach unten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat "große Besorgnis" geäußert, was eine Ausbreitung des Virus außerhalb Chinas betrifft, und die UN-Behörde will Medienberichten zufolge nochmals prüfen, ob ein globaler Notfall ausgerufen werde. Auf Unternehmensebene nimmt die Berichtssaison langsam an Fahrt auf.

Deutsche Bank mit Fortschritten bei Bilanzstruktur

Der im Juli begonnene Konzernumbau hat der Deutschen Bank im vergangenen Jahr einen weiteren Milliardenverlust eingebrockt. Wie Morgan Stanley anmerkt, sei das bereinigte Vorsteuerergebnis aber im Rahmen der Erwartungen geblieben. Insgesamt sei die Entwicklung von Einnahmen und Kosten erwartungsgemäß verlaufen. Die Bilanzstruktur überrasche jedoch positiv und beim Abbau der risikogewichteten Aktiva gebe es Fortschritte. Deutsche Bank gewinnen nach anfänglichen deutlichen Verlusten nun 2,9 Prozent.

Die DWS hat ebenfalls Zahlen vorgelegt. Die Vermögensverwalter-Tochter der Deutschen Bank sprach in ihrem Quartalsbericht davon, die Trendwende erreicht zu haben, wobei sie auch von der guten Kapitalmarktentwicklung profitierte. Der Vorsteuergewinn legte um 66 Prozent auf 266 Millionen Euro zu und übertraf die Konsenserwartungen damit um 38 Prozent, so die Citigroup. Nach Einschätzung der Analysten sind die Konsenserwartungen im Markt zu niedrig. Die Aktie steigt um 4,5 Prozent.

Der schweizerische Pharmakonzern Roche hat im vergangenen Jahr mehr verdient und umgesetzt und traut sich auch für 2020 trotz des harten Wettbewerbs Wachstum zu. Das Nettoergebnis stieg 2019 auf 14,1 Milliarden Franken von 10,9 Milliarden im Vorjahr, wie Roche mitteilte. Der Umsatz kletterte um 8,1 Prozent auf 61,5 Milliarden Franken. Die Aktie notiert mit Aufschlägen von 0,4 Prozent knapp im Plus, obgleich die Erlöse unter den Erwartungen geblieben sind.

Vonovia und Deutsche Wohnen drehen am Mittag ins Minus. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat den umstrittenen Mietendeckel beschlossen. "Das dürfte die ohnehin immer weiter schrumpfenden Margen am Immobilienmarkt weiter drücken", sagt ein Marktteilnehmer. Am Vormittag waren die Immobilien-Aktien noch gegen den Trend gestiegen, gestützt von den fallenden Renditen. Vonovia verlieren 0,3 Prozent, Deutsche Wohnen 0,6 Prozent.

H&M hat die Kosten im Griff

"Die Zahlen sind stark", sagt ein Marktteilnehmer zu den Zahlen von H&M. Die Profitabilität sei deutlich besser als erwartet. Der Kurs legt in der Folge um 9,6 Prozent zu. Die UBS hebt die erfolgreiche Kostenkontrolle der Schweden hervor.

Gegen den Trend geht es auch für die Aktie von Volvo um 8 Prozent nach oben. Die Analysten der Citi verweisen darauf, dass das Auftragsbuch besser als erwartet gefüllt sei. Das bereinigte EBIT sei zudem 5 Prozent oberhalb der Markterwartung ausgefallen. Mit einer stabilen Nachfrage habe der LKW-Hersteller den Ausblick bestätigt.

BT Group reagieren dagegen mit einem Minus von 7,4 Prozent sehr schwach auf ihr Zahlenwerk. "Die Ausgaben steigen", sagt ein Händler. "Enttäuschend ist auch der freie Cashflow, der am unteren Rand der Erwartungen liegt", sagt er. Wie die Citigroup anmerkt, sei das EBITDA 1 Prozent hinter dem Konsens zurückgeblieben.

Siemens Gamesa drückt auf den Sektor

Siemens Gamesa hat nach Problemen mit der Umsetzung von fünf Windparkprojekten in Nordeuropa im ersten Quartal unerwartet rote Zahlen geschrieben. Das Unternehmen hat daraufhin den Ausblick gesenkt. Siemens Gamesa brechen um 8,2 Prozent ein. Auch die Aktien der Wettbewerber kommen unter Druck, Nordex geben um 4,7 und Vestas um 1,8 Prozent nach.

Royal Dutch Shell notieren nach dem Zahlenwerk 3,3 Prozent im Minus. "Die Gewinnentwicklung ist enttäuschend", sagt ein Händler. Zu Wiederbeschaffungskosten (CCS) brach der Gewinn auf 871 Millionen US-Dollar ein, wie der Ölkonzern mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 7,33 Milliarden Dollar verdient. Das bereinigte CCS-Ergebnis, die von Shell bevorzugte Kennziffer, halbierte sich fast auf 2,9 Milliarden Dollar.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.695,70 -1,09 -40,66 -1,32 Stoxx-50 3.405,80 -0,88 -30,16 0,08 DAX 13.205,24 -1,05 -139,76 -0,33 MDAX 28.310,97 -0,71 -202,53 -0,01 TecDAX 3.116,99 -1,29 -40,66 3,38 SDAX 12.388,86 -0,89 -111,51 -0,98 FTSE 7.415,29 -0,91 -68,28 -0,78 CAC 5.875,34 -1,34 -79,55 -1,72 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,41 -0,03 -0,65 US-Zehnjahresrendite 1,56 -0,03 -1,12 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:15 Uhr Mi, 17.04 Uhr % YTD EUR/USD 1,1019 +0,07% 1,1008 1,1000 -1,8% EUR/JPY 119,97 -0,05% 119,86 120,11 -1,6% EUR/CHF 1,0693 -0,24% 1,0704 1,0729 -1,5% EUR/GBP 0,8457 -0,04% 0,8467 0,8461 -0,1% USD/JPY 108,87 -0,13% 108,87 109,18 +0,1% GBP/USD 1,3032 +0,12% 1,3002 1,3002 -1,7% USD/CNH (Offshore) 6,9929 +0,28% 6,9950 6,9662 +0,4% Bitcoin BTC/USD 9.315,42 -0,06% 9.313,00 9.258,50 +29,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,08 53,33 -2,3% -1,25 -14,3% Brent/ICE 58,30 59,81 -2,5% -1,51 -11,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.581,03 1.577,05 +0,3% +3,98 +4,2% Silber (Spot) 17,76 17,60 +0,9% +0,16 -0,5% Platin (Spot) 974,00 977,05 -0,3% -3,05 +0,9% Kupfer-Future 2,55 2,55 -0,4% -0,01 -9,0% ===

January 30, 2020

