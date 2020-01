DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: Wegen der chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten fand an den chinesischen Festlandbörsen kein Aktienhandel statt.

FREITAG: Wegen einer Verlängerung der Feiertagspause aufgrund des Coronavirus findet an den chinesischen Festlandbörsen kein Aktienhandel statt.

AKTIENMÄRKTE (12:55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.251,40 -0,64% +0,63% S&P-500-Future 3.249,00 -0,72% +0,48% Euro-Stoxx-50 3.694,22 -1,13% -1,36% Stoxx-50 3.404,77 -0,91% +0,05% DAX 13.198,05 -1,10% -0,38% FTSE 7.409,10 -1,00% -0,78% CAC 5.873,37 -1,37% -1,75% Nikkei-225 22.977,75 -1,72% -2,87% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 174,44 0,38

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,16 53,33 -2,2% -1,17 -14,2% Brent/ICE 58,34 59,81 -2,5% -1,47 -11,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.580,38 1.577,05 +0,2% +3,33 +4,2% Silber (Spot) 17,73 17,60 +0,8% +0,13 -0,7% Platin (Spot) 974,05 977,05 -0,3% -3,00 +0,9% Kupfer-Future 2,55 2,55 -0,3% -0,01 -9,0%

Die Ölpreise verzeichnen deutliche Abgaben. "Der Markt konzentriert sich wieder auf mögliche negative Auswirkungen durch das Coronavirus und leidet weiter unter dem unerwartet startekn US-Lageraufbau", heißt es von der ING. Die Energy Information Administration (EIA) hatte am Vortag den höchsten wöchentlichen Lageraufbau seit November vermeldet. Der Goldpreis profitiert mit den Entwicklungen um das Coronavirus von seinem Status als sogenannter sicherer Hafen. Die Feinunze liegt im Bereich eines Siebenjahreshochs.

AUSBLICK AKTIEN USA

Das sich trotz aller eingeleiteten Maßnahmen immer weiter ausbreitende Coronavirus dürfte am Donnerstag an der Wall Street die Sorgenfalten der Investoren wieder vertiefen. Dagegen treten starke Quartalszahlen, beispielsweise von Microsoft und Tesla, etwas in den Hintergrund. Die Zahl der Todesfälle sowie der Zahl der Infizierten nehmen immer weiter zu. Damit verstärken sich auch die Sorgen um negative Auswirkungen auf die globale Konjunktur. Die US-Notenbank hatte am Vorabend angekündigt, die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie auf die Konjunktur im Blick zu behalten. Über den Zustand der US-Konjunktur wird die Bekanntgabe des US-BIP für das vierte Quartal Auskunft geben. Es wird mit einem Anstieg um 2,1 Prozent gerechnet, was exakt der Zunahme aus dem dritten Quartal entsprechen würde. Daneben steht die Berichtssaison weiter im Fokus des Marktes. Tesla und Microsoft übertrafen dabei die Erwartungen des Marktes. Der Elektroauto-Hersteller hat dank steigender Auslieferungen auch im vierten Quartal schwarze Zahlen geschrieben und die Markterwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen. Die Aktie ist vor der Startglocke noch nicht aktiv, nachbörslich war es um 11 Prozent nach oben gegangen. Der Softwareriese Microsoft übertraf ebenfalls die Markterwartungen, was der Aktie zu einem Plus von 4,1 Prozent im nachbörslichen Handel verhalf.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q

13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q

22:10 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-DE 14:00 Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: -0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,5% gg Vj - GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 0,75% zuvor: 0,75% - US 14:30 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,1% gg Vq 3. Quartal: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,9% gg Vq 3. Quartal: +1,8% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 211.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen bleiben auch am Donnerstagmittag unter Druck. Die Rückkehr der Angst vor dem Coronavirus belastet. Die Zahl der von dem neuartigen Virus verursachten Todesfälle in China ist weiter gestiegen. Wie die Behörden in der zentralchinesischen Provinz Hubei, dem Zentrum des Ausbruchs, mitteilten, wurden in der Region außerdem weitere 1.032 Erkrankungen verzeichnet. An den asiatischen Börsen ging es mit den Kursen nach unten, die US-Futures deuten zudem auf Abgaben an der Wall Street zur Eröffnung hin. Der im Juli begonnene Konzernumbau hat der Deutschen Bank im vergangenen Jahr einen weiteren Milliardenverlust eingebrockt. Wie Morgan Stanley anmerkt, sei das bereinigte Vorsteuerergebnis allerdings im Rahmen der Erwartungen geblieben. Insgesamt sei die Entwicklung von Einnahmen und Kosten erwartungsgemäß verlaufen. Die Bilanzstruktur überrasche jedoch positiv und beim Abbau der risikogewichteten Aktiva gebe es Fortschritte. Deutsche Bank gewinnen nach anfänglichen deutlichen Verlusten nun 2,9 Prozent. Die DWS legt nach Zahlen um 4,5 Prozent zu. Der Pharmakonzern Roche hat im vergangenen Jahr mehr verdient und umgesetzt und traut sich auch für 2020 trotz des harten Wettbewerbs Wachstum zu. Die Aktie notiert mit Aufschlägen von 0,4 Prozent knapp im Plus, obgleich die Erlöse unter den Erwartungen geblieben sind. Vonovia und Deutsche Wohnen drehen ins Minus. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat den umstrittenen Mietendeckel beschlossen. Vonovia verlieren 0,3 Prozent, Deutsche Wohnen 0,6 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:15 Uhr Mi, 17.04 Uhr % YTD EUR/USD 1,1021 +0,09% 1,1008 1,1000 -1,7% EUR/JPY 119,98 -0,04% 119,86 120,11 -1,6% EUR/CHF 1,0698 -0,19% 1,0704 1,0729 -1,5% EUR/GBP 0,8459 -0,01% 0,8467 0,8461 -0,1% USD/JPY 108,86 -0,14% 108,87 109,18 +0,1% GBP/USD 1,3029 +0,10% 1,3002 1,3002 -1,7% USD/CNH (Offshore) 6,9950 +0,31% 6,9950 6,9662 +0,4% Bitcoin BTC/USD 9.326,25 +0,06% 9.313,00 9.258,50 +29,4%

Kursgewinne verzeichnen am Devisenmarkt die als sichere Häfen geltenden Yen und Franken. Der Dollarkurs fiel zwischenzeitlich zur japanischen Währung auf den niedrigsten Stand seit knapp drei Wochen. Auch das Pfund stand im Verlauf kurzzeitig unter Druck, kann die Verluste aber wieder aufholen. Hier steht die ZInsentscheidung der Bank of England (BoE) im Fokus. Die Mehrheit am Markt rechne damit, dass sich die BoE gegen eine Zinssenkung entscheiden werde, sagt Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. Allerdings handele es sich um eine knappe Mehrheit, sowohl unter den Marktteilnehmern als auch unter den Analysten. Am Markt werde ein solcher Schritt mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 40 Prozent eingepreist.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach der zwischenzeitlichen Entspannung ist die Angst vor einer Coronavirus-Epidemie am Donnerstag an die ostasiatischen Aktienmärkte zurückgekehrt. Die Zahl der von dem neuartigen Virus verursachten Todesfälle in China und die Zahl der Infizierten sind weiter gestiegen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) äußerte "große Besorgnis", was eine Ausbreitung des Virus außerhalb Chinas betrifft und die UNO will Medienberichten zufolge nochmals prüfen, ob ein globaler Notfall ausgerufen werden muss. Dass die US-Notenbank am Vorabend ankündigte, die Auswirkung der Coronavirus-Epidemie auf die Konjunktur im Blick behalten zu wollten, dürfte die Marktteilnehmer in ihren Befürchtungen eher noch bestärkt haben. Verkauft werden in der Region erneut vor allem Aktien aus dem Transport- und Tourismussektor. In Tokio gaben Advantest um 6,4 Prozent ab. Der Ausrüster der Halbleiterindustrie hatte am Mittwoch nach Handelsende seinen Quartalsbericht vorgelegt. In Seoul rutschten die knapp unter einem Allzeithoch liegenden Samsung um 3,2 Prozent ab, nachdem der Elektronikriese einen fast 40-prozentigen Rückgang des Quartalsgewinns mitgeteilt und sich für die Halbleiterperspektiven zuversichtlich gezeigt hatte.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten am Donnerstag auf der Stelle. Die Musik spielt in den Einzeltiteln, orchestriert von der Berichtssaison. Ansonsten verweisen die Anleihestrategen der DZ Bank auf die Situation bei Airbus. Die Rating-Agentur S&P sehe die Vereinbarung von Airbus mit den Behörden positiv, da damit Unsicherheitsfaktoren mit Blick auf mögliche Auswirkungen auf das Geschäft oder das Finanzprofil des Konzerns beseitigt würden. Obwohl daraus für Airbus rund 3,6 Milliarden Euro an Strafen resultierten, gehe die Agentur davon aus, dass Airbus auch in den nächsten Jahren sehr starke Kreditkennzahlen behaupten kann und in dem aktuellen S&P-Rating von A+ mit stabilem Ausblick noch erheblicher Spielraum vorhanden ist.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer erwägt Verkaufsstopp von Glyphosat für Hobbygärtner - Bericht

Um einen außergerichtlichen Vergleich zum Unkrautvernichter Glyphosat zukunftsfest zu machen, prüft der Bayer-Konzern nach einem Bericht des Handelsblatts eine Einschränkung des Vertriebs. Danach könnte der Verkauf des Mittels an Privatanwender gestoppt werden, sei laut Zeitung aus Finanz- und Unternehmenskreisen verlautet. Bayer wollte dazu auf Anfrage nicht Stellung nehmen.

Siemens holt neuen Strategiechef von Medizintechniktochter

Siemens wirbt seinen neuen Strategiechef bei der Konzerntochter Healthineers ab. Peter Körte soll ab Februar die Nachfolge von Horst Kayser übernehmen, der seit Jahresbeginn für die Portfoliogesellschaften verantwortlich ist, wie der Münchner Technologiekonzern mitteilte.

Siemens Healthineers verbucht Großauftrag in Kanada

Die Medizintechniktochter von Siemens hat ihren bislang größten Auftrag in Kanada bekommen. Für den Krankenhausbetreiber Hamilton Health Sciences wird Siemens Healthineers in den nächsten 15 Jahren rund 500 bildgebende und Monitoring-Geräte ersetzen und warten, wie das Unternehmen mitteilte. Über die gesamte Laufzeit umfasst die strategische Partnerschaft ein Vertragsvolumen von 270 Millionen Kanadische Dollar oder 186 Millionen Euro.

DWS erzielt starke Mittelzuflüsse im vierten Quartal

Der Vermögensverwalter DWS hat auch im vierten Quartal Kundengelder eingeworben. Die börsennotierte Tochter der Deutschen Bank sprach in ihrem Quartalsbericht davon, die Trendwende erreicht zu haben, wobei sie auch von der guten Kapitalmarktentwicklung profitierte. Die Aktionäre, allen voran die Deutsche Bank, sollen für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 1,67 Euro je Aktie erhalten nach 1,37 Euro im Vorjahr.

Evotec und Bayer überführen Endometriose-Wirkstoff in klinische Phase I

Ein von Bayer und Evotec gemeinsam entwickelter Wirkstoff zur Therapie der Endometriose, einer Erkrankung der Gebärmutter, hat großes Therapiepotenzial, so dass Bayer entschieden hat, diesen in die Phase I der klinischen Entwicklung zu überführen. Wie die Evotec SE mitteilte, löst die erste Verabreichung des Wirkstoffs in der klinischen Phase-I-Studie eine Meilensteinzahlung in Höhe von 2 Millionen Euro an Evotec aus.

Iberia streicht alle Flüge nach China

Die spanische Fluggesellschaft Iberia streicht ab Freitag bis Ende Februar alle Flugverbindungen von und nach China. Damit werde auf die Gesundheitswarnung der World Health Organization wegen des Ausbruchs des Corona-Virus reagiert, teilte die zur International Consolidated Airlines Group SA gehörende Gesellschaft mit.

Innogy baut ersten Batteriespeicher in Irland

Der kürzlich von Eon übernommene Energieversorger Innogy verstärkt sein Erneuerbaren-Geschäft in Irland. Noch in diesem Jahr soll der Bau des ersten Batteriespeichers auf der Insel beginnen, wie das Unternehmen in Essen mitteilte. Die finale Entscheidung für die Investition von rund 25 Millionen Euro sei nun getroffen worden. Der Speicher im irischen County Monaghan nahe der Ortschaft Lisdrumdoagh soll 60 Megawatt liefern, womit 125.000 Haushalte versorgt werden könnten. Die vollständige Inbetriebnahme ist für 2021 geplant.

BT Group rechnet nach Huawei-Bann mit halber Milliarde Kosten

Der britische Telekomdienstleister BT Group plc wird schwer unter der Entscheidung Großbritanniens zu leiden haben, den chinesischen Ausrüster Huawei aus dem Aufbau der 5G-Netze auf der Insel teilweise auszuschließen. In den kommenden fünf Jahren werde diese Entscheidung Kosten im Umfang von 500 Millionen Pfund Sterling verursachen, umgerechnet 590 Millionen Euro, teilte BT mit. Die Folgen für den Ergebnisausblick würden aktuell geprüft.

Diageo enttäuscht mit Gewinnrückgang

Der britische Spirituosenhersteller Diageo hat in seinem ersten Geschäftshalbjahr 5,6 Prozent weniger verdient und auch mit den Umsätzen nur knapp die eigene Prognose erfüllt. Der Weltmarktführer mit Marken wie Johnnie Walker oder Tanqueray erzielte in den sechs Monaten per Ende Dezember einen Nettogewinn von 1,87 Milliarden Pfund Sterling, umgerechnet 2,2 Milliarden Euro. Operativ legte das Ergebnis aber auf 2,44 von 2,43 Milliarden Pfund zu.

Dupont leidet unter schwachen Automärkten

Der US-Chemiekonzern Dupont de Nemours hat wegen der schwächeren Nachfrage aus der Autobranche im vierten Quartal deutlich weniger verdient. Der Nettogewinn fiel auf 176 von 482 Millionen US-Dollar, wie der Konzern mitteilte. Weitere Negativfaktoren neben der Autoindustrie kamen von gefallenen Nylonpreisen, geringeren Gewinnbeiträgen von Tochterfirmen und einer höheren Steuerquote. Der Umsatz schrumpfte um 5,2 Prozent auf 5,2 Milliarden US-Dollar.

LG Electronics rutscht tiefer in die roten Zahlen

Die LG Electronics Inc hat ihren Nettoverlust im vierten Quartal deutlich ausgeweitet, vor allem wegen der Beteiligung an einem darbenden Hersteller von Flachbildschirmen. Der südkoreanische Eelektronikkonzern berichtete über einen Nettoverlust von 850 Milliarden Won, umgerechnet 650 Millionen Euro. Damit verzehnfachten sich die roten Zahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Mitsubishi weist Vorwurf der Manipulation von Dieselautos zurück

Eine Woche nach der Durchsuchung von Geschäftsräumen in Deutschland wegen möglicher Manipulationen an Dieselautos hat der japanische Autobauer Mitsubishi den Vorwurf eines Betrugs zurückgewiesen. Ersten internen Ermittlungen zufolge seien keine Motoren von Mitsubishi mit einer illegalen Abschalteinrichtung ausgerüstet worden, teilte der Konzern mit. Mitsubishi arbeite vollumfänglich mit den deutschen Behörden zusammen.

Nintendo erhöht dank Switch-Nachfrage Jahresprognose

Die Nintendo Co hat im Weihnachtsquartal 10,8 Millionen Switch-Spielekonsolen abgesetzt. Die Nachfrage sei höher als erwartet gewesen, teilte der japanische Konzern mit. Das sind gute Voraussetzungen für das Ergebnis im bis März laufenden Geschäftsjahr. Nintendo erhöhte deshalb die Jahresprognose für den operativen Gewinn von 260 auf 300 Milliarden Yen.

Paypal enttäuscht mit Ausblick Erwartungen

Der Bezahldienstleister Paypal rechnet im laufenden Jahr mit einem Ergebnis je Aktie von 3,39 bis 3,46 US-Dollar. Mit diesem Ausblick sorgte der US-Konzern für eine Enttäuschung, denn Analysten haben dem Unternehmen bislang 3,49 Dollar zugetraut. Paypal hatte im Oktober schon einmal einen ersten Ausblick auf 2020 gegeben und damals einen Gewinnanstieg um bereinigt 17 bis 18 Prozent in Aussicht gestellt.

Kartellaufsicht hat Bedenken bei PepsiCo-Übernahme von Pioneer

PepsiCo stößt mit der geplanten Übernahme des südafrikanischen Nahrungsmittel- und Getränkekonzerns Pioneer Foods auf Bedenken in Großbritannien. Die britische Wettbewerbsbehörde CMA will prüfen, ob die 1,7 Milliarden US-Dollar teure Akquisition den Wettbewerb im Inland beeinträchtigen könnte und leitet dazu einen Konsultationsprozess ein. Bis zum 12. Februar können andere Marktteilnehmer zu der Transaktion Stellung nehmen.

Roche will nach Gewinnwachstum auch 2020 zulegen

Der schweizerische Pharmakonzern Roche Holding hat im vergangenen Jahr mehr verdient und umgesetzt und traut sich auch für 2020 trotz des harten Wettbewerbs Wachstum zu. Das Nettoergebnis stieg 2019 auf 14,1 Milliarden Franken von 10,9 Milliarden im Vorjahr, wie Roche mitteilte. Der Umsatz kletterte um 8,1 Prozent auf 61,5 Milliarden Franken.

Shell verdient im 4. Quartal deutlich weniger

Die Royal Dutch Shell plc hat im vierten Quartal unter den gefallenen Öl- und Gaspreisen gelitten. Zu Wiederbeschaffungskosten (CCS) brach der Gewinn deshalb auf 871 Millionen US-Dollar ein, wie der Ölkonzern mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 7,33 Milliarden Dollar verdient. Das bereinigte CCS-Ergebnis, die von Shell bevorzugte Kennziffer, halbierte sich fast auf 2,9 Milliarden Dollar. Neben den schwächeren Raffinerie- und Chemie-Margen litt Shell auch unter ungünstigen Entwicklungen bei Steuergutschriften.

Swatch leidet unter Wechselkursen

Die Swatch Group AG hat im vergangenen Jahr unter den politischen Unsicherheiten und ungünstigen Wechselkursentwicklungen gelitten. Der Umsatz fiel auf 8,24 Milliarden Franken von 8,47 Milliarden im Vorjahr, wie der schweizerische Uhrenhersteller mitteilte. Das Nettoergebnis fiel auf 730 Millionen von 845 Millionen Franken. Swatch rechnet auch im laufenden Jahr an der Devisenfront mit Gegenwind, will aber 2020 in lokalen Währungen in allen Regionen wachsen, mit Ausnahme von dem unter den Protesten leidenden Hongkong.

Unilever-Gewinn 38 Prozent schwächer - Teegeschäft auf Prüfstand

Der britische Konsumgüterkonzern Unilever hat 2019 weniger verdient als im Vorjahr und sein Wachstumsziel verfehlt. Das für Marken wie Langnese, Axe und Domestos bekannte Unternehmen wird sich womöglich weltweit aus dem Teegeschäft zurückziehen. Unilever kündigte an, alle Optionen zu prüfen. Der Nettogewinn brach laut Unternehmen um 38 Prozent auf 6,03 Milliarden Euro ein; von Factset befragte Analysten hatten im Schnitt allerdings nur 5,84 Milliarden Euro erwartet und damit 200 Millionen weniger.

Volvo Dividende will nach starkem 4Q signifikant erhöhen

Volvo will nach einem starken Schlussquartal die Aktionäre mit einer Rekordauszahlung an der guten Entwicklung beteiligen, obwohl sich die Lkw-Bestellungen rückläufig entwickelten. Im vierten Quartal steigerte der schwedische Lkw-Hersteller den Nettogewinn auf 6,66 Milliarden schwedische Kronen (629 Millionen Euro) und übertraf damit die von den Analysten im Factset-Konsens geschätzten 5,94 Milliarden Kronen.

