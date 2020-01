Tesla stellt die Autowelt auf den Kopf: Für den aufstrebenden Elektroautobauer aus dem Silicon Valley reichen zwei Quartale in Folge mit Gewinn aus, um Anleger in Verzückung zu versetzen: Bis zu 13 Prozent schoss die Tesla-Aktie nach Börsenschluss in New York in die Höhe und übersprang erstmals die Marke von 600 Dollar.

Den vollständigen Artikel lesen ...