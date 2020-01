Laut Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen haben im Jahr 2019 insgesamt 6.200 Hauseigentümer eine Energieberatung in Anspruch genommen. Absoluter Renner waren Solar-Checks: Die Solarberatung in Niedersachsen für Solarwärme und Solarstrom. In Niedersachsen haben im zurückliegenden Jahr mehr als 6.200 Hauseigentümer eine Erstberatung zur Heizungsoptimierung und dem Einsatz erneuerbarer Energien in Anspruch genommen. Diese Erstberatungen werden überwiegend in einem Gemeinschaftsprojekt landesweit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...