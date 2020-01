Köln (ots) - Im Mittelpunkt der Schmalenbach-Tagung 2020 stehen drei hochaktuelle und spannende Themen aus dem Bereich der Corporate Governance:Erstens werden in den Unternehmen - nicht erst ausgelöst durch die CSR-Berichterstattung und bevorstehende EU-Regulierungen zur sustainable finance - vielfältige Überlegungen zur Anpassung bzw. Ergänzung der Unternehmensziele angestellt. Damit erhält die seit langem immer wieder neu aufkeimende Diskussion über den Shareholder- versus Stakeholder-Ansatz neuen Nährstoff. Durch die gerade neu zusammengesetzte EU-Kommission ist davon auszugehen, dass diese Fahrt künftig noch zusätzlich beschleunigt wird.Zweitens bringt die nationale Umsetzung des ARUG II vielfältige neue Regulierungen für das Zusammenspiel der Unternehmensbeteiligten, die unmittelbar in den Unternehmen umzusetzen sind. Die Frage nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis der Neuregulierungen aus Stakeholdersicht wird allerdings nur wenig diskutiert.Drittens ist die nicht abebbende Flut an Regulierungsthemen rund um den Berufstand der Wirtschaftsprüfer zu nennen. Mit jeder Unternehmenskrise entflammt eine neue Diskussion über die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers.Mitwirkende:Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer/Stellv. Vorsitzender der Geschäftsführung/Robert Bosch # WP StB Hubert Barth/Vorsitzender der Geschäftsführung/Ernst & Young # WP StB Ralf Bose/Leiter/APAS # Prof. Dr. Anne d'Arcy/Wirtschaftsuniversität Wien # Karin Dohm/ Vorsitzende verschiedender Prüfungsausschüsse # Prof. Dr. Joachim Gassen/HU Berlin # Dr. Norbert Kluge/Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung # Prof. Dr. Ulrich Lehner/Vorsitzender des Aufsichtsrats/Deutsche Telekom # James von Moltke/CFO/Deutsche Bank # WP StB Prof. Dr. Klaus-Peter Naumann/Sprecher des Vorstands/IDW # Dietmar Palan/manager magazin # Prof. Dr. Bernhard Pellens/ Ruhr-Universität Bochum # Prof. Dr. Nicole Ratzinger-Sakel/Universität Hamburg # Prof. Dr. Caren Sureth-Sloane/ Universität Paderborn # Jens Tischendorf/Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten # RA Marc Tüngler/Hauptgeschäftsführer/DSWPressekontakt:Dr. Simone BenderSchmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V.Bunzlauer Str. 1 / 50858 Köln / T +49 2234 48 00 97sg@schmalenbach.org / www.schmalenbach.orgOriginal-Content von: Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66303/4506811