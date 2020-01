NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Brausehersteller Coca-Cola hat im vierten Quartal einen Gewinnsprung und alle Ziele für 2019 erreicht. Im Quartal seien die Umsätze um 16 Prozent auf 9,1 Milliarden US-Dollar gestiegen, im Gesamtjahr um 9 Prozent auf 37,3 Milliarden Dollar, teilte das Unternehmen mit. Der Nettogewinn machte im Quartal einen Sprung um 135 Prozent auf 2,042 Milliarden Dollar, im Gesamtjahr um 39 Prozent auf 8,9 Milliarden. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte mit 44 Cent die Analystenprognosen.

Coca-Cola steigerte den Umsatz im Gesamtjahr organisch um 6 Prozent und kündigte für 2020 ein weiteres Plus von 5 Prozent an. Akquisitionen und günstige Wechselkurse sollen das reale Umsatzwachstum noch etwas stärker steigen lassen. Beim bereinigten Gewinn je Aktie soll ein Plus von 7 Prozent auf 2,25 von den 2,11 Dollar im Jahr 2019 drin sein.

