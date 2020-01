Die Berliner Forscher erreichen mit den Halbleitern Perowskit und Silizium einen Wirkungsgrad von 29,15 Prozent. Möglich gemacht hat den Erfolg vor allem eine neue Kontaktschicht. Nun wollen die Wissenschaftler die 30-Prozent-Marke in Angriff nehmen.Der Weltrekord beim Wirkungsgrad von Perowskit-Silizium-Tandemzelle kehrt zurück in die Bundeshauptstadt: Forschern des Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) für Materialien und Energie ist es gelungen, eine Zelle zu entwickeln, die 29,15 Prozent des eingestrahlten Lichtes in elektrische Energie umwandelt. Damit ist die 30-Prozent-Marke in greifbare Nähe ...

