Die Deutsche Bank hat am Donnerstag Zahlen vorgelegt - und die Aktie startet durch, liegt seit dem Morgen sechs Prozent im Plus. Bloß: Das Wunder von Frankfurt hat seine Tücken.

Wenn ein Deutschbanker trotz der Dauerkrise noch einen Bonus verdient hat, dann ist das Asoka Wöhrmann, Chef der DWS, der Fondssparte des größten hiesigen Instituts. Am Donnerstagmorgen spazierte er strahlend die wenigen Meter vom Sitz des Fondshauses über die Straße zum Hauptsitz der Deutschen Bank - und zur Freude hatte Wöhrmann auch allem Grund. Er hatte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing mal eben das Ergebnis für 2019 gerettet.

Am Donnerstag hat das größte Geldhaus der Republik sein Zahlenwerk für das vergangene Jahr vorgelegt - und damit einen ersten Einblick in die Frage gegeben, ob die Deutsche Bank noch eine Zukunft hat. Im Juli vergangenen Sommer hatte Bankchef Christian Sewing einen neuerlichen Sanierungsversuch für das angeschlagene Institut gestartet. Es war, sagte ein Beobachter im Vorfeld, der letzte Versuch für die Bank, um wieder zu gesunden. Und jetzt?

Die Bank hat 2019 einen Verlust von 5,3 Milliarden Euro erwirtschaftet, was an den hohen Kosten der Sanierung liegt. Und trotzdem: Die Börse hat äußerst positiv auf das Zahlenwerk der Bank reagiert, die Aktie des Instituts liegt seit dem Morgen sechs Prozent im Plus - und stieg erstmals seit Frühjahr 2019 wieder über die Marke von acht Euro. Und tatsächlich dürfen Beobachter der Bank einige Erfolge zugestehen: Die Kosten sind bereinigt um Sanierungsausgaben auf 21,6 Milliarden Euro gesunken, die Erträge liegen mit 23,2 Milliarden Euro sogar knapp über den Erwartungen der Analysten und sind für die Kernbank vor "Sondereffekten" stabil geblieben. Allein: Die Zahlen haben so ihre Tücken - und das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...