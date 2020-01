Die A1 Telekom Austria Group will für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,23 Euro pro Aktie vorschlagen. Bisher wurde eine Dividende in Höhe von 0,21 Euro je Aktie in Aussicht gestellt. Die Entscheidung basiere auf der verbesserten operativen und wirtschaftlichen Entwicklung der A1 Telekom Austria Group, wie es heißt.Telekom Austria ( Akt. Indikation: 7,15 /7,19, 0,56%) Die Strabag Real Estate GmbH (SRE) hat Medienberichten zufolge von May & Co ein 6.400 m² großes Grundstück in Hamburg erworben. Strabag plant eine Büroimmobilie mit etwa 22.000 m² oder ein gemischt genutztes Objekt mit Hotelanteil zu errichten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Strabag ( Akt. Indikation: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...