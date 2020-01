Deutschlands größter Fernbusanbieter plant, sein Angebot in Deutschland zu reduzieren. Grund dafür sei die Mehrwertsteuersenkung im Schienenverkehr.

Der Fernbusanbieter Flixbus sieht sich zu Einschränkungen auf dem deutschen Markt gezwungen: "Wir werden in 2021 ein anderes Streckennetz haben als heute", sagte Flixbus-Gründer und Flixmobility-CEO André Schwämmlein der WirtschaftsWoche am Rande des "Gipfeltreffens der Weltmarktführer" in Schwäbisch-Hall. "Den ländlichen ...

