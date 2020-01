Von Olivia Bugault

PARIS (Dow Jones)--Der französische Öl- und Gaskonzern Total plant die Gründung eines Joint Ventures mit dem Autokonzern Peugeot und dessen Marke Opel zur Produktion von Elektroautobatterien in Europa. Über die Konzerntochter Saft will die Total SA 2023 gemeinsam mit den Partnern mit der Entwicklung von Batterien beginnen, wie der Konzern mitteilte.

Die notwendigen Investitionen für das Programm bezifferte Total auf fast 5 Milliarden Euro. Diese beinhalten auch den Bau einer Pilotanlage, die Mitte 2021 in Frankreich in Betrieb gehen soll und 200 Millionen Euro kosten dürfte. Später ist Bau einer zweiten Anlage in Deutschland geplant. Beide Standorte sollen zusammen bis 2030 eine Produktionskapazität von einer Million Batterien pro Jahr darstellen, teilte Total weiter mit.

Total und die Peugeot-Mutter Groupe PSA würdigten auch die Unterstützung der französischen, deutschen und europäischen Behörden für das Projekt, das während seiner Entwicklung voraussichtlich fast 1,3 Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln erhalten werde.

Das Joint Venture mit dem Namen Automotive Cell Company wird zunächst zu gleichen Teilen Saft und Peugeot/Opel gehören. der Anteil von Saft werde jedoch während der kommerziellen Phase auf 33 Prozent sinken.

January 30, 2020

