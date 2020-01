(Im ersten Satz des zweiten Absatzes wurde die Währung berichtigt: US-Dollar. Außerdem wurde im vorletzten Satz ein "in" ergänzt.)



ATLANTA (dpa-AFX) - Der US-Getränkeriese Coca-Cola profitiert weiterhin von seinem Verkaufsschlager "Zero Sugar". Mit dem Produkt erzielte der Konzern 2019 erneut eine zweistellige Wachstumsrate, wie das Unternehmen am Donnerstag in Atlanta mitteilte. Vor Handelsstart an den US-Börse steigt die Aktie um 1,82 Prozent.



Der Umsatz wuchs im abgelaufenen Jahr insgesamt um 9 Prozent auf 37,3 Milliarden US-Dollar. Im letzten Quartal lag der Zuwachs sogar bei 16 Prozent. Das lag zum einen an einem starken organischen Wachstum, aber auch an Preiserhöhungen. Besonders stark lief im vergangenen Jahr das Geschäft in Lateinamerika und Asien. In Europa gingen die Umsätze dagegen leicht zurück./knd/fba

