Amazon erhöht ab 1. April 2020 die Gebühren für seinen FBA-Service Versand durch Amazon - auch für Händler in Deutschland. Im Schnitt steigen die Versandgebühren hierzulande um gut neun Prozent. Wieder kein Aprilscherz: Nach der letzten Anpassung der Versandgebühren für den Versand mit Amazon (Fulfillment by Amazon/FBA) zum 1. April 2019 legt Amazon in diesem Jahr noch einmal einen drauf. Zum 1. April 2020 sollen die FBA-Versandgebühren für Händler in Deutschland im Schnitt um 9,4 Prozent steigen, wie Revoic berechnet hat. Auch in anderen europäischen Ländern geht es mit den Gebühren ...

