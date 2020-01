FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie wollen auf den Vorschlag der IG Metall eingehen und möglichst schnell in Verhandlungen eintreten. Man stimme mit der Gewerkschaft überein, dass der Fokus auf der Zukunftssicherung der Unternehmen und der betrieblichen Beschäftigungssicherung liegen müsse, erklärten beispielsweise die Verbände für Bayern und Baden-Württemberg am Donnerstag. Zu Verhandlungen in allen Regionen werde man zeitnah Terminvorschläge machen.



Man sehe sich als Verband jedoch nicht in der Lage, Betrieben für die Zeit eines Moratoriums zu untersagen, Personal abzubauen, Betriebsteile auszugliedern, Produkte zu verlagern oder Standorte zu schließen. Das erklärten Bayerns Verhandlungsführerin Angelique Renkhoff-Mücke und der Südwestmetall-Vorsitzende Stefan Wolf.



Die IG Metall hatte vergangene Woche schnelle Verhandlungen über "Zukunfts-Tarifverträge" in der Metall- und Elektroindustrie mit rund 4 Millionen Beschäftigten ohne eine konkrete Lohnforderung angeboten. Dabei war aber das Moratorium eine wichtige Bedingung.



Laut dem Ersten Vorsitzenden Jörg Hofmann will der Vorstand der IG Metall am kommenden Dienstag entscheiden, ob die Reaktion der Arbeitgeber als Grundlage für forcierte Verhandlungen ausreicht. Dann könnte bereits vor Ablauf der Friedenspflicht Ende April ein Tarifergebnis ohne Warnstreiks erreicht werden.



Nach Vorstellung der Gewerkschaft sollte jedes Unternehmen mitten im digitalen und ökologischen Wandel konkrete Pläne für die Zukunft entwickeln und mit den Arbeitnehmern abstimmen. Die Arbeitgeber betrachten die Vorgaben der IG Metall als "Themenvorschläge oder Denkanstöße", hieß es beim Dachverband Gesamtmetall. Dazu könnten auch noch nicht genannte Vorschläge der Arbeitgeberseite beitragen./ceb/DP/fba