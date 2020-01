Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Hallein (pts026/30.01.2020/14:15) - Nach einem erfolgreichen Jahr 2019 startet die EMCO GmbH mit Sitz in Hallein motiviert in eine neue Dekade. Auch 2020 ist der österreichische Drehmaschinen- und Fräsmaschinen-Hersteller wieder auf zahlreichen nationalen und internationalen Messen vertreten. Mit dem Engagement rund um Ausbildung und Mitarbeiter bleibt EMCO 2020 weiter auf Kurs.



EMCO-Messen 2020: In Österreich daheim - in der Welt zuhause



EMCO ist auch 2020 wieder aktiv bei der Nachwuchsstiftung Maschinenbau und auf der METAV in Düsseldorf vertreten (10.-13.März). Auch am Stand von UMATI ist eine EMCO-Maschine im Einsatz:



* Umati-Stand: CNC-Hochleistungsdrehzentrum mit Revolvern, Fräsantrieb und Y-Achse: Hyperturn 45 G3 * Stand der Nachwuchsstiftung Maschinenbau: CNC-Universal-Drehzentrum mit Fräsantrieb und Y-Achse



Im Mai geht's dann weiter nach Wien: Von 12. bis 15. Mai ist EMCO auf der Intertool in Wien vertreten. Die Intertool ist Österreichs einzige Fachmesse für Fertigungstechnik. Im Fokus stehen hier Werkzeugmaschinen und Präzisionswerkzeuge für Werkstückbearbeitung, EMCO ist mit folgenden Maschinen vor Ort:



* CNC-Hochleistungsdrehzentrum mit Revolvern, Fräsantrieb und Y-Achse: Hyperturn 45 G3 * Universal-Bearbeitungszentrum für die 5-Achsen-Simultanbearbeitung: Umill 630



Nach der Frühlingstour ist EMCO im Herbst auf der AMB Stuttgart (15.-20.09.) und zeitgleich bei den EuroSkills (16.20.09.2020) in Graz.



EMCO unterstützt die EuroSkills 2020 Im Herbst 2020 geht in Graz mit den EuroSkills die österreichische Erstauflage der Europameisterschaft der Berufe über die Bühne. Im Messe Congress Graz werden etwa 600 Teilnehmer aus 30 Nationen in rund 45 Berufen um eine Medaille kämpfen. Zehntausende Besucher können den jungen Fachkräften dabei über die Schulter schauen und sich gleichzeitig durch eine als "Skills Show" in Szene gesetzte Berufsorientierungsmesse für eine duale Ausbildung begeistern lassen.



EMCO nutzt diese großartige Chance, um Teil der Skills-Bewegung zu sein. Als Sponsor für den Beruf CNC-Dreher stellt EMCO nicht nur vier CNC-Universal-Drehzentren Maxxturn 45 zur Verfügung, sondern leistet auch einen Beitrag zum internationalen Kräftemessen, bei dem das Image der dualen Berufsausbildung gestärkt und die jungen, gut ausgebildeten Fachkräfte vor den Vorhang geholt werden. EMCO ist stolz darauf, Teil eines Events zu sein und zeigen zu können, wie wichtig eine fundierte Ausbildung auch in dieser Branche ist.



Karriere in Salzburg: EMCO schult und fördert Mitarbeiter Bereits über 800 Mitarbeiter gehören zum weltweiten EMCO-Team. Fachleute aus den unterschiedlichsten Bereichen arbeiten an den internationalen Standorten erfolgreich zusammen. Um die Mitarbeiter bestmöglich zu fördern, bietet EMCO verschiedene Möglichkeiten:



* Weiterbildung bei EMCO * Mitarbeit im Ausland beispielsweise USA, Italien, Tschechien & Deutschland * Lehrausbildung im technischen und wirtschaftlichen Bereich * Praktikum für Schüler und Studenten



Alle Karriere-Möglichkeiten bei EMCO in Hallein finden sich unter folgendem Link: https://www.emco-world.com/de/jobs.html



Lehre bei EMCO: Der erste Schritt in eine erfolgreiche Zukunft Neben internen Schulungen und Förderungen für Mitarbeiter ist EMCO bereits seit über 40 Jahren in der Lehrlingsausbildung tätig. Neben den klassischen technischen Bereichen ist EMCO auch im Sektor Wirtschaft auf der Suche nach jungen motivierten Mitarbeitern. Auf die Auszubildenden wartet ein abwechslungsreiches und interessantes Ausbildungsprogramm und zusätzlich die Chance auf Lehre mit Matura. Wissenswertes zur Lehre bei EMCO gibt's hier: https://www.emco-world.com/de/jobs/lehre.html



Über EMCO: EMCO ist ein weltweit führender Werkzeugmaschinen-Hersteller von Fräs- und Drehmaschinen und forciert neben der eigenen unternehmensinternen Lehrlingsausbildung die Entwicklung und das Training junger Fachkräfte seit mehr als 40 Jahren mit Maschinen, Software, Courseware und Consulting erfolgreich als eigenen Geschäftsbereich. EMCO steht für höchste Fertigungsqualität sowie funktionales Design und beschäftigt aktuell rund 800 Mitarbeiter an insgesamt 6 Produktionsstandorten in Österreich, Deutschland, Italien und Russland.



Hinweis: Der Publikation bis 30.04.2020 wird zugestimmt.



