Nach der Entscheidung der Bank of England, den Leitzins unverändert bei 0,75% zu belassen, gibt Gouverneur Mark Carney in einer Pressekonferenz seine Bemerkungen zu den geldpolitischen Aussichten ab. Wichtige Zitate "Die Bank of England ist nicht schuld am Rückgang des britischen Wachstumspotenzials". "Kleine britische Unternehmen bleiben vom Bankensystem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...