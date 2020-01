FRANKFURT (Dow Jones)--Im Vorfeld der geplanten eigenständigen Börsennotierung des Energiegeschäfts hat Siemens eine wichtige Personalentscheidung in der zweiten Reihe getroffen. Die für den Kapitalmarkt wichtige Investor-Relations-Abteilung soll ab Februar von dem Aktienanalysten Michael Hagmann aufgebaut werden.

Hagmann sei "der ideale Kandidat, um Siemens Energy als eigenständiges Energieunternehmen am Kapitalmarkt zu positionieren", sagte Konzernvorstand Michael Sen. Sen ist als Vorstandschef des Unternehmens vorgesehen, das in Kürze eigenständig werden und im September an die Börse gehen soll.

January 30, 2020 08:26 ET (13:26 GMT)

