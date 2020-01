Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat nach dem Beschluss des Berliner Mietendeckels durch das Abgeordnetenhaus vor den negativen Folgen einer einseitigen Wohnungsmarktpolitik gewarnt. "Der Mietendeckel ist ein süßes Gift für den Berliner Wohnungsmarkt. Es dürfte rund 85 Prozent der Berliner Bevölkerung schmecken - so groß ist der Anteil der Mieterinnen und Mieter", sagte DIW-Konjunkturchef Claus Michelsen. Dies sei aber "ein sehr starker Eingriff in das Marktgeschehen, der mit bitteren Nebenwirkungen einhergehen dürfte".

Der Mietendeckel sieht vor, die Mieten für fünf Jahre auf dem Niveau von Mitte des Jahres 2019 einzufrieren. Für die Qualität des regulierten Wohnungsbestands bedeute dies "nichts Gutes", monierte der Immobilienökonom Michelsen. Die Preise für Handwerker galoppierten derzeit. Hielten die Mieterträge nicht mehr mit, werde die Instandhaltung und Renovierung unrentabel. Zudem sei es für Vermieterinnen und Vermieter unerheblich, in welchem Zustand die Immobilie an den Markt gebracht werde.

Auch reduziere der Mietendeckel die Chance, eine neue Wohnung zu finden. Die Beobachtungen aus anderen Fällen zeigten, dass die Umzugshäufigkeit der Haushalte nach Einführung strenger Mietregulierungen deutlich sinke. Zudem würden bei stetigem Zuzug aus anderen Regionen immer weniger Wohnungen innerhalb der Stadt frei. "Umzugsketten sind unterbrochen", sagte der Ökonom. Außerdem zeigten Erfahrungen aus anderen Ländern, dass der Mietwohnungsbestand mit dem zunehmenden Verkauf an selbstnutzende Haushalte geringer werde.

"So wichtig die kurzfristige Stabilisierung der Mietentwicklungen letztlich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist, so sehr kann eine populäre, aber einseitige Wohnungsmarktpolitik negative Folgen zeitigen", warnte Michelsen. Daher solle die Politik mit einem Mix an Maßnahmen auf die Herausforderungen reagieren - auch mit regulierenden Eingriffen. Wohl oder übel sei die Stadt aber auf private Investitionen im Wohnungsbau angewiesen und müsse "daher auch die Interessen derjenigen berücksichtigen, die das Kapital zur Verfügung stellen".

