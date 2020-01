Wirecard: Und die Aktie? Die Wirecard-Aktie kämpft aktuell mit der Kursmarke von 135 Euro und hat seit Jahresstart 2020 rund 28% an Wert gewonnen. In der 36-Monats-Betrachtung hat der Titel des Zahlungsspezialisten ganze +195,5% an Wert gewonnen. Das Jahr 2003 war bislang das erfolgreichste - hier konnten sich Wirecard-Aktionäre über einen Kursgewinn in Höhe von +218,2%...

