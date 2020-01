ROUNDUP 2: Deutsche Bank-Chef gibt sich nach Milliardenverlust kämpferischFRANKFURT - Die Deutsche Bank richtet nach dem Milliardenverlust 2019 den Blick im Jubiläumsjahr nach vorne. Das Institut habe den radikalsten Umbau seit zwei Jahrzehnten gut voran gebracht, sagte Vorstandschef Christian Sewing am Donnerstag in Frankfurt bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2019. "Und wir spüren Rückwind. Auch im Jahr 2020".ROUNDUP 2: Facebook wächst auf 2,5 Milliarden Nutzer - Gewinn steigt nur moderatMENLO PARK - Facebook hat im vergangenen Quartal die Marke von 2,5 Milliarden aktiven Nutzern erreicht und wächst weiter schnell. Doch auch die Kosten steigen, unter anderem weil das Online-Netzwerk immer mehr Mitarbeiter braucht. Zudem erschweren Datenschutz-Regeln wie die DSGVO das Werbegeschäft.ROUNDUP 2/Tesla triumphiert: Zweiter Quartalsgewinn in Folge - Aktie hebt abPALO ALTO - Die Tesla -Rally geht weiter: Der US-Elektroautobauer hat sich dank hoher Nachfrage in Europa und China zum Jahresende überraschend gut geschlagen und kommt mit seinen neuen Projekten schneller voran als erwartet. In den drei Monaten bis Ende Dezember schaffte die Firma von Tech-Milliardär Elon Musk das zweite Quartal mit schwarzen Zahlen in Folge - und der Gewinn übertraf klar die Erwartungen.ROUNDUP: Coca-Cola liefert starke Zahlen - 'Zero Sugar' bleibt gefragtATLANTA - Die anhaltend hohe Nachfrage nach dem Verkaufsschlager "Zero Sugar" hat dem US-Getränkeriesen Coca-Cola zu einem starken Jahresabschluss verholfen. Im vierten Quartal legte der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreswert um 16 Prozent auf 9,1 Milliarden Dollar (8,3 Mrd Euro) zu, wie der Pepsi-Rivale am Donnerstag mitteilte. Der Betriebsgewinn stieg um 19 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar.ROUNDUP: Berliner Mietendeckel kommt - Abgeordnete beschließen GesetzBERLIN - Berlin führt als erstes Bundesland einen Mietendeckel ein. Das Abgeordnetenhaus beschloss das Gesetz am Donnerstag mit seiner rot-rot-grünen Mehrheit gegen die Stimmen der Opposition, die den Mietendeckel geschlossen ablehnte. Mit dem Gesetz sollen die Mieten in der Hauptstadt für fünf Jahre nicht steigen dürfen, nachdem die Preise für Wohnraum in den vergangenen Jahren spürbar geklettert sind. Klagen gegen den Mietendeckel gelten als sicher.Pensionsverpflichtungen belasten Paketdienst UPS - Umsatz wächst aberATLANTA - Eine Sonderbelastung bei der Altersversorgung seiner Beschäftigten hat dem US-Paketlieferdienst United Parcel Service (UPS ) im vierten Quartal einen Verlust eingebrockt. Weil im Zuge einer Neubewertung der Pensionsverpflichtungen 1,8 Milliarden US-Dollar (rund 1,63 Milliarden Euro) verbucht wurden, stand unter dem Strich ein Minus von 106 Millionen Dollar, wie der Konzern am Donnerstag in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia mitteilte. Um diesen Effekt und weitere, kleinere Effekte bereinigt hätte UPS einen Gewinn von 1,84 Milliarden Dollar eingefahren. Am Kapitalmarkt kamen die Nachrichten trotzdem schlecht an: Vorbörslich lag die UPS-Aktie rund 0,9 Prozent im Minus.Bayer-Konkurrent Corteva will mit neuem Sojasaatgut noch schneller punktenWILMINGTON - Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer muss sich auf noch mehr Wettbewerb für sein gentechnisch verändertes Sojabohnen-Saatgut einstellen. Der US-Konkurrent Corteva will laut einer Mitteilung vom Donnerstag die Markteinführung des Soja-Saatguts Enlist E3 beschleunigen. Angesichts einer hohen Nachfrage von Landwirten und Saatguthändlern werde 2020 nun mit einem Anteil in den USA an der gesamten Aussaatfläche von nahezu 20 Prozent gerechnet, was doppelt so viel sei wie ursprünglich gedacht, hieß es weiter.US-Pharmakonzern Biogen schlägt zum Jahresschluss ErwartungenCAMBRIDGE - Der US-Pharmakonzern Biogen hat im vierten Quartal besser abgeschnitten als gedacht. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 4 Prozent auf 3,67 Milliarden US-Dollar (3,33 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Cambridge (US-Bundesstaat Massachusetts) mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie lag mit einem Plus von 19 Prozent auf 8,34 Dollar ebenfalls über den Analystenschätzungen. Unter dem Strich zog der Gewinn um 52 Prozent auf 1,44 Milliarden Dollar noch deutlich stärker an, weil im Vorjahr höhere Kosten für Zukäufe zu schultern waren. Die Aktie legte vorbörslich um 2,5 Prozent zu.Verizon gewinnt zum Jahresende mehr Kunden - Aber verfehlt GewinnerwartungenNEW YORK - Der zweitgrößte US-Telekomkonzern Verizon hat zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres so viele Mobilfunkkunden an Land gezogen wie schon lange nicht mehr. Die Vertragskundenzahl in der Mobilfunksparte stieg im vierten Quartal um 1,2 Millionen. Das war ein so starkes Plus im vierten Quartal wie seit sechs Jahren nicht mehr, wie der Konkurrent der Telekom-Tochter T-Mobile US am Donnerstag in New York mitteilte.Pharmariese Elli Lilly profitiert von neuen Medikamenten - mehr Umsatz erwartetINDIANAPOLIS - Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat im Schlussquartal 2019 erneut von der starken Nachfrage nach seinen neuen Medikamenten profitiert. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 8 Prozent auf 6,11 Milliarden Dollar (rund 5,55 Mrd Euro), wie der Konzern am Donnerstag in Indianapolis mitteilte. Analysten hatten im Schnitt etwas weniger erwartet. Analysten hatten im Schnitt etwas weniger erwartet. Vorbörslich sorgten die Nachrichten zunächst kaum für Bewegung, die Eli-Lilly-Aktie war zum Handelsschluss des Vortages weitgehend unverändert. 