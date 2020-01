München (ots) -Das Wissensquiz vom 3. bis 7. Februar 2020, um 18:00 Uhr im ErstenSchauspielerin Ornella Muti wurde bereits Ende der 80er Jahre zurschönsten Frau der Welt gewählt und stand gerade erst für dieNetflix-Produktion "Sex Education" vor der Kamera. Zum Wochenauftaktspielt die Italienerin mit den faszinierenden Augen bei "Wer weißdenn sowas?" gegen ihren Schauspielkollegen Moritz Bleibtreu, dergerade auf Arte in der märchenhaften Verfilmung "Das kalte Herz" alsfinsterer Unhold "Holländer-Michel" zu erleben war. Beim lustigenRateduell zwischen "der Schönen" und "dem Biest" wird den Zuschauernsicher warm ums Herz.Im ARD-Dauerbrenner "Rote Rosen" spielt Claudia Schmutzler dieHauptrolle der Astrid Richter. Ihr Kollege Gerry Hungbauer ist in derDaily-Soap ein Mann der ersten Stunde. Seit der ersten Folge ist erin der Rolle des Thomas Jansen zu sehen. Am Dienstag hat ModeratorKai Pflaume beide Schauspieler in seinem Quiz-Studio zu Gast, um zuermitteln, wer die meisten Raterätsel richtig löst.Am Mittwoch spielen die Schauspieler Edin Hasanovic, der es vomKriegsflüchtling zu einem der meist gelobten und gefeiertenJungschauspieler Deutschlands brachte, und Benjamin Sadler, dergerade erst in der Krimi-Verfilmung "Im Tal des Fuchses" im Ersten zusehen war, gegeneinander. An der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëckerund Elton treten beide zum Rate-Duell an.Gemeinsam mit seiner Frau Annika plant Heinz Hoenig derzeit dieVerfilmung ihres Kinderbuches "Paula Pummelfee". Bei "Wer weiß dennsowas?" tritt der Schauspieler am Donnerstag gegen Rebecca Immanuelan, die aktuell in der Serie "Der Bergdoktor" als Dr. Vera Fendrichdabei ist.Zum Wochenausklang wird es musikalisch. Die Schlagerstars MarcMarshall und Michael Holm sorgen für gute Stimmung, wenn sie ihrWissen an Fragen wie diesen messen:Welche dieser Brücken ist am längsten?a) Tower Bridge in Londonb) Karlsbrücke in Pragc) Pont Neuf in ParisDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" 3. bis 7. Februar 2020 imÜberblick:Montag, 3. Februar - die Schauspieler Ornella Muti und MoritzBleibtreuDienstag, 4. Februar - die Schauspieler Claudia Schmutzler und GerryHungbauerMittwoch, 5. Februar - die Schauspieler Edin Hasanovic und BenjaminSadlerDonnerstag, 6. Februar - die Schauspieler Heinz Hoenig und RebeccaImmanuelFreitag, 7. Februar - die Sänger Marc Marshall und Michael Holm"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUALGmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. DieRedaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4507098