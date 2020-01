Tesla-Chef Elon Musk attackiert die deutsche Autoindustrie. Welche Rolle seine neue Fabrik in Brandenburg dabei spielt und wie Daimler, BMW und VW ihre Vormachtstellung verteidigen wollen.

In der Gemeinde Grünheide südöstlich von Berlin gibt es viel Ruhe, viel Wasser und viel Wald. Zwischen den sechs Ortsteilen mit ihren 8600 Einwohnern liegen 13.300 Fußballfelder Forst und vier malerische Seen. Der letzte Bus fährt hier abends um kurz vor zehn.

Seit Mitte Januar gibt es gegenüber dem Rathaus ein Bürgerbüro. Normalerweise befindet sich dort ein "Netzwerkladen, in dem Bürger zusammenkommen, um sich auszutauschen", sagt Betreiber Michael Schweer-de Bailly, "eine Kneipe gibt's nun mal nicht" in Grünheide. Zwei Angestellte einer niederländischen Beratungsgesellschaft und ein Mitarbeiter des US-Autobauers Tesla warten im Bürgerbüro. Sie wollen reden, sie wollen informieren. Aber im Moment sind nur zwei Durchreisende aus Dresden da, die interessiert, was Tesla hier vorhat. Draußen nicken sich ältere Grünheider freundlich zu.

Das Bürgerbüro ist eine Art Vorhut für den machtvollen Angriff Teslas auf die deutsche Autoindustrie - und Grünheide eine Metapher für die Erschütterung ihrer Konzerne VW, BMW und Daimler, die den Parvenü aus Kalifornien noch vor ein paar Jahren kühl belächelt haben. Läuft alles nach Plan, wird Tesla in Grünheide bis Mitte 2021 eine hochmoderne Fabrik mit Presswerk, Gießerei, Karosserierohbau, Lackiererei, Sitz-, Kunststoff-, Batterie- und Antriebsfertigung inklusive Endmontage bauen - und ein Design- und Forschungszentrum in Berlin noch dazu. Es ist die weltweit fünfte Großproduktion der Kalifornier. Tesla will in Grünheide bis zu 500.000 Exemplare des Mittelklassewagens Model 3 und des kompakten SUVs Model Y für den europäischen Markt fertigen. Aber nicht nur das. Tesla will auch ein Statement abgeben. Will in der Herzkammer der Automobilindustrie seine Stärke demonstrieren. Die Weltmarktführer in Deutschland düpieren: als neues Leitunternehmen der Branche.

An der Börse ist Tesla aktuell doppelt so viel Wert wie Daimler oder BMW - und zuletzt sogar an VW vorbeigezogen. Während die deutschen Hersteller mit Absatzproblemen und Altlasten (Abgasskandal) kämpfen, begeistern sich Tesla-Kunden für das innovationsoffensive und umweltfreundliche Image des US-Autobauers - und dafür, dass sie sich mit dem Kauf eines Tesla zur Avantgarde eines Aufbruchs in die elektromobile Zukunft zählen dürfen. Viele deutsche Automanager sind immer noch konsterniert. Als Tesla vor gut 16 Jahren an den Start ging, verlachten sie das Unternehmen als Bastelbude, die Autos mit laienhaft zusammengelöteten Laptop-Akkus antreiben wollte. Heute ist die Überheblichkeit dem Respekt, der heimlichen Bewunderung - und der Angst vor Verdrängung gewichen.

Dabei ist Tesla in Deutschland nur ein Nischenanbieter. Das Unternehmen hat hier 2019 knapp 11.000 Autos verkauft - ein Marktanteil von 0,4 Prozent. Allerdings ist der Absatz damit um 462 Prozent gestiegen, und in diesem Jahr dürfte es dynamisch weitergehen. Und in anderen Ländern ist Tesla schon weiter. In Norwegen, wo im vergangenen Jahr 56 Prozent aller verkauften Neuwagen elektrisch angetrieben werden, verkauften sich die drei Tesla-Modelle zuletzt besser als sämtliche Wagen des bisherigen Marktführers VW. In den Niederlanden liegt die E-Auto-Quote bei Neuzulassungen bereits bei 15 Prozent. Und jedes zweite verkaufte E-Auto war ein Tesla.

Die deutschen Platzhirsche reagieren halb pikiert, halb trotzkindhaft. Tesla-Gründer Elon Musk habe mit seinen Plänen eine "hohe Erwartungshaltung" erzeugt, sagt BMW-Chef Oliver Zipse. Er bezweifelt, dass es Tesla gelingen wird, das Werk in nicht einmal zwei Jahren in Betrieb zu nehmen: "Wenn die das schaffen, machen wir alle grundsätzlich etwas falsch."Aber Musk, der auch als Raumfahrtunternehmer (SpaceX) abhebt, hat das scheinbar Unmögliche schon mehrfach möglich gemacht. Und die Zahl der Skeptiker, die den ambitionsreichen Manager für einen durchgeknallten Scharlatan halten, verringert sich mit jedem seiner Erfolge. Vor einigen Monaten lästerte Siemens-Chef Joe Kaeser über den "kiffenden Kollegen aus den USA, der von Peterchens Mondfahrt spricht". Sein designierter Nachfolger Roland Busch feiert ihn als "wahren Visionär unserer Zeit".

Auch die Zulieferer sind nicht traurig über den neuen Vor-Ort-Anbieter. ZF Friedrichshafen sieht die Entscheidung von Musk "zur Investition in eine Zukunftstechnologie in Deutschland positiv". Bosch findet, Teslas Investition zeige, "wie attraktiv der Standort Deutschland auch im Bereich Elektromobilität ist". Und Andreas Wolf, Chef von Continentals Antriebssparte Vitesco Technologies, freut sich: "Diese Entscheidung wird der Elektromobilität zusätzlichen Schwung verleihen."

Selbst VW-Chef Herbert Diess sieht Tesla heute als "Maßstab" und "Vorbild". In einer Brandrede vor Führungskräften lobte er den US-Autobauer besonders dafür, dass die Börse in ihm ein (wertvolles) "Techunternehmen" erblicke: "Die Zeit klassischer Automobilhersteller ist vorbei." Tesla sei auf absehbare Zeit VWs "schärfster Konkurrent" beim Elektroauto, den Wettbewerbern in puncto Softwarekompetenz weit voraus.

Wer ist der Bremser?

Das fürchtet auch Bernd Osterloh. Der VW-Gesamtbetriebsratschef ärgert sich über Versäumnisse der Konzernführung - und darüber, "dass so getan wird, als hätten wir erst jetzt ein Softwareproblem". Ihm hat auch ein Auftritt des Konzernchefs beim Weltwirtschaftsforum in Davos missfallen. VW sei "ein sehr großes Unternehmen, mit tradierten Prozessen und einer sehr selbstbewussten Arbeitnehmervertretung", so Diess - Tesla dagegen fokussiert auf ein Produkt, das hochvernetzte Elektroauto.

Osterloh fühlt sich von der kaum versteckten Kritik des Bosses nicht angesprochen. An die Wand eines Konferenzraums im Wolfsburger Werk hat er einen Zeitungsartikel projiziert. Die Überschrift: "VW muss Batteriefabrik bauen." Das dazugehörige Foto zeigt den Betriebsratschef. Er ist es, der das Batteriewerk fordert. Der Zeitungsartikel ist fast zehn Jahre alt. Und eine eigene Batterieproduktion hat VW bis heute nicht.

So oder so, jetzt soll der Wandel im Eiltempo gelingen. Auch wenn die Folgen bitter sind. "Mehr als 100.000 Arbeitsplätze hängen in Deutschland am Verbrenner", schätzt Osterloh - und für weitere 100.000 stelle die Neuausrichtung der Branche ein erhebliches Risiko dar. Die Lobeshymne des Konzernchefs auf Tesla sei da wenig hilfreich. Viele Mitarbeiter hätten sich "hingestellt gefühlt".

Ein Blick ins VW-Intranet bestätigt es. "Der Vergleich mit Tesla ist extrem unfair", schimpft ein Mitarbeiter: "Tesla hat ein Auto auf einem weißen Blatt Papier entwickelt. Das kann jeder." VW dagegen sei "ein Unternehmen mit bestehenden Prozessen und auch starken Prozessen (nicht tradiert, sondern optimiert)". Und ein Kollege moniert: "Sich ständig mit Tesla zu vergleichen, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist." Diess habe eine riskante Wette auf die E-Mobilität abgeschlossen: "Sein Wetteinsatz sind über 600.000 Kolleginnen und Kollegen."Tatsächlich steht viel auf dem Spiel für ...

