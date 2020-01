Baltimore (www.anleihencheck.de) - Weil Niedrigzins immer öfter Negativzins bedeutet, suchen viele Investoren nach Alternativen, so die Experten von Legg Mason.Echte Alternativen seien aber nur Strategien, die die Liquidität nicht zu stark einschränken oder das Risikobudget zu stark belasten würden. "Solche Anlagen findet man in Nischen, nicht auf dem breiten Markt", sage Stephan Bannier, Leiter des Deutschland-Geschäfts von Legg Mason. "Die Stärke liegt in der Kombination der Nischen zu Strategien." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...