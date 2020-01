MAINZ (AFP)--Die Europaminister der Bundesländer haben sich erleichtert über das Ende der Ungewissheit über Zeitpunkt und Umstände des Brexits gezeigt. Menschen und Wirtschaft wüssten nun vorerst endlich, woran sie seien, erklärten sie nach Angaben der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei am Donnerstag nach der Europaministerkonferenz in Brüssel. Die rheinland-pfälzische Staatssekretärin und Konferenzvorsitzende Heike Raab (SPD) kündigte an, die Länder würden die weiteren Entwicklungen beobachten und begleiten.

Nun gehe es darum, die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien möglichst eng und fair zu gestalten, hieß es weiter. Aktuelle Herausforderungen wie der Klimawandel, Migration, fairer Handel sowie die Folgen des Brexits könnten nur gemeinsam bewältigt werden und erforderten von der EU Handlungsfähigkeit, erlärte Raab. Zum 1. Februar wird der Brexit vollzogen, nachdem die EU das Abkommen für einen geregelten Austritt Großbritanniens am Donnerstag abschließend ratifizierte. Der Vertrag sieht eine Übergangsphase bis Ende des Jahres vor, in der Großbritannien noch im Binnenmarkt und der Zollunion bleibt. Die Zeit wollen beide Seiten nutzen, um ein Handelsabkommen und weitere Vereinbarungen zu den künftigen Beziehungen auszuarbeiten.

