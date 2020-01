Von Andrew Ackerman

WASHINGTON (Dow Jones)--US-Regulierungsbehörden unter der Führung der Fed erwägen auf einer Sitzung am Donnerstag die Abschaffung einer 3-prozentigen Beteiligungsgrenze, die Banken an Risikokapitalfonds halten dürfen. Dies ist der jüngsten Schritt zur Lockerung von Vorschriften, die nach der Finanzkrise in den USA eingeführt wurden und allgemein als "Volcker-Rules" bekannt sind. Die bestehenden Begrenzungen von Beteiligungen von Banken an Hedge-Fonds und Private-Equity-Fonds bleiben von dem Vorschlag jedoch unberührt. Banken sollen in die Lage versetzt werden, mehr von ihrem Kapital in Risikofonds anlegen zu können, da ihnen ohnehin bereits erlaubt sei, ihr Geld direkt in Startups zu investieren, heißt es von Seiten der Regulierer.

"Um es klar zu sagen, der heutige Vorschlag erlaubt es Banken, sich über eine Fondstruktur an bereits erlaubten Geschäftsaktivitäten, wie z.B. Risikokapitalinvestitionen, zu beteiligen", so der Fed-Verantwortliche für Finanzregulierung, Randal Quarles, in vor der Sitzung vorbereiteten Anmerkungen. Es wird erwartet, dass Fed-Gouverneur Lael Brainard eine andere Position vertritt, da einige der Änderungen "bedeutende Regelungen der Volcker-Rules schwächen und es den Banken wieder ermöglichen würde, risikoreiche Aktivitäten nachzugehen".

Der Vorschlag vom Donnerstag ist der jüngste Versuch der von US-Präsident Donald Trump ermächtigten Regulierungsbehörden, die bestehenden Regel für Banken zu lockern, die nach dem ehemaligen Vorsitzenden der Fed, Paul Volcker benannt sind. Die Regulierer müssen vor Einführung der Änderungen, noch Stellungnahmen einholen. Nach den bestehenden Regelungen müssen Banken bei ihren Risikokapital-Aktivitäten einen bedeutenden Kapitalpuffer zur Absicherung möglicher Verluste bilden. Dies dürfte viele Banken davon abhalten, ihre Anteile an Risikokapitalfonds schnell zu erhöhen.

Unabhängig davon, wird erwartet, dass die Fed am Donnerstag einstimmig für die Annahmen neuer Regeln stimmen wird, die klar definieren sollen, wann Nicht-Banken, darunter Fintech-Startups, von Kapitalgebern Mittel erhalten können, ohne als "kontrolliert" von einer Bank eingestuft zu werden, da dies die Möglichkeiten von Startups einschränken könnte, nicht-finanzielle Aktivitäten nachzugehen.

January 30, 2020 10:46 ET (15:46 GMT)

