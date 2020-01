HERNDON (dpa-AFX) - Volkswagen stellt beim US-Absatz von einer monatlichen auf eine vierteljährliche Berichterstattung um. Das gelte ab sofort, teilte der Autobauer am Donnerstag in Herndon mit. Die ersten Zahlen kämen am ersten April. Die Umstellung führe zu einem "klareren, gleichmäßigeren Bild" des Abschneidens des Autobauers./fba/he

VOLKSWAGEN-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de