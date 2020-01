Die Pierer Mobility-Gruppe (ehemals KTM Industries) erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Rekordumsatz von 1.520,1 Mio. (+4,0%, +57,9 Mio.). Das vorläufige EBIT erreichte 131,7 Mio. Euro (+2,3%) nach 128,7 Mio. Euro im Vorjahr und das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) konnte von 211,0 Mio. auf 240,8 Mio. Euro gesteigert werden (+ 29,8 Mio.), was einer EBITDA-Marge von 15,8% entspricht. Mit 234.449 verkauften KTM Motorrädern und 45.650 verkauften Husqvarna Motorrädern im Geschäftsjahr 2019 wurde der Absatz um rund 7% gegenüber dem Vorjahr gesteigert. In Europa ist der Gesamtmarkt im Geschäftsjahr 2019 um rund 8,9% gewachsen. Im gleichen Zeitraum ist es KTM gelungen, den hohen Marktanteil bei ca. 12 % zu halten. Im US Markt, der im ...

