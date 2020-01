NEW YORK (Dow Jones)--Nach zwei Tagen relativer Entspannung in Sachen Coronavirus rückt das Thema am Donnerstag an der Wall Street wieder in den Fokus. Erneut gestiegene Fallzahlen bei Todesopfern und Infizierten lassen die Sorge vor einer Pandemie verbunden mit einem Einbruch der globalen Konjunktur zurückkehren. Die US-Notenbank hat am Vorabend wegen des Virus von Unsicherheiten hinsichtlich des eigenen Ausblicks gewarnt. Die Zahl der infizierten Patienten übersteigt in China die der SARS-Epidemie von 2002/03. Diw Weltgesundheitsbehörde WHO könnte noch am Donnerstag den globalen Notfall ausrufen. Dagegen treten überzeugende Quartalszahlen, wie zum Beispiel von Microsoft und Tesla, etwas in den Hintergrund.

"Die Investoren schauen auf die Entwicklungen rund um das Coronavirus und hoffen, dass es nicht zu mehr Infektionen in Europa und den USA kommt. Die Besorgnis des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell über den Ausbruch unterstreicht nur die Vorsicht als das Gebot der Stunde", sagt Chef-Marktanalyst Neil Wilson von Markets.com.

Nach Absage der meisten Kreuzfahrten verlieren Royal Caribbean Cruises 2,8 Prozent. Starbucks verlieren 1,2 Prozent, die Kaffeehauskette hat mehr als die Hälfte ihrer Filialen in China geschlossen. Yum Brands sinken um 0,9 Prozent, die Gesellschaft betreibt Schnellrestaurantketten wie KFC und Taco Bell in China. Die Aktien von Buchungsportalen wie Expedia, Booking und Tripadvisor fallen um bis zu 1 Prozent.

Der Dow-Jones-Index verliert bis zum Mittag US-Ostküstenzeit 0,4 Prozent auf 28.631 Punkte. Der S&P-500 büßt 0,5 Prozent ein - der Nasdaq-Composite ebenfalls 0,5 Prozent. Für die Konjunkturdaten in den USA interessieren sich Anleger angesichts der globalen Großwetterlage kaum, zumal die Daten auch keine Überraschung liefern. Das US-BIP im vierten Quartal kletterte im prognostizierten Rahmen und die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen ebenfalls in der erwarteten Größenordnung aus.

Microsoft und Tesla überzeugen

Daneben steht die Berichtssaison weiter im Fokus. Tesla hat dank steigender Auslieferungen auch im vierten Quartal schwarze Zahlen geschrieben und die Markterwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen. Zudem gab Tesla-Chef Elon Musk ein neues Absatzziel aus: Im Jahr 2020 sollen die Verkäufe auf über 500.000 Einheiten steigen. Die Aktie steigt um 11,6 Prozent.

Der Softwareriese Microsoft übertraf ebenfalls die Markterwartungen, was der Aktie zu einem Plus von 2,3 Prozent verhilft. Dagegen verzeichnet die Facebook-Aktie einen Abschlag von 6,8 Prozent. Der Konzern habe die Erwartungen zwar übertroffen, aber dies so knapp wie noch nie zuvor, heißt es von Teilnehmern.

Die Aktie von Coca-Cola gewinnt 3,2 Prozent. Der US-Brausehersteller hat im vierten Quartal einen Gewinnsprung und alle Ziele für 2019 erreicht. Coca-Cola steigerte den Umsatz im Gesamtjahr organisch um 6 Prozent und kündigte für 2020 ein weiteres Plus von 5 Prozent an.

Verizon Communications hat im Schlussquartal 2019 im Mobilfunkgeschäft noch mehr lukrative Vertragskunden gewonnen als ein Jahr zuvor. Das Geschäft mit digitalen Medien macht dem Telekomkonzern aber weiterhin zu schaffen, der zurzeit am Ausbau eines schnellen 5G-Netzes arbeitet. Die Aktie fällt um 1,2 Prozent.

Der Logistikkonzern United Parcel Service (UPS) hat im vierten Quartal dank des Onlineriesen Amazon den Umsatz gesteigert. Amazon habe laut Mitteilung bedeutend zum Wachstum im wichtigen Weihnachtsquartal in den USA beigetragen. Aufgrund von Anpassungen für Pensionsverpflichtungen verzeichnete UPS allerdings im abgelaufenen Quartal einen Verlust. Die Aktie verliert 5,3 Prozent.

Pfund legt nach BoE-Entscheid zu

Mit einem Sprung nach oben hat das britische Pfund auf die Bestätigung der Leitzinsen durch die Bank of England reagiert. Die Devise stieg in der Spitze auf 1,3111 Dollar nach 1,3025 vor der Entscheidung. Die Notenbank hat einen Tag vor dem Austritt Großbritanniens aus der EU ihren Leitzins nicht angetastet. Der Beschluss fiel dabei eindeutiger aus, als im Vorfeld erwartet. Auch eine Senkung um 25 Punkte war für möglich gehalten worden. Aktuell liegt das Pfund bei 1,3098 Dollar.

Die Ölpreise verzeichnen deutliche Abgaben. "Der Markt konzentriert sich wieder auf mögliche negative Auswirkungen durch das Coronavirus und leidet weiter unter dem unerwartet starken US-Lageraufbau", heißt es von der ING. Die Energy Information Administration (EIA) hatte am Vortag den höchsten wöchentlichen Lageraufbau seit November vermeldet. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI reduziert sich um 2,7 Prozent auf 51,87 Dollar, Brent fällt ebenfalls um 2,7 Prozent auf 58,21 Dollar.

Der Goldpreis und die US-Anleihen profitieren mit den Entwicklungen um das Coronavirus von ihrem Status als sogenannte sichere Häfen. Die Feinunze verteuert sich um 0,3 Prozent auf 1.582 Dollar und liegt damit im Bereich eines Siebenjahreshochs. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduziert sich um 2,8 Basispunkte auf 1,55 Prozent. Die Anleihen profitierten zudem vom schwächsten Wachstum des US-BIP seit 2016, heißt es.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.630,64 -0,36 -103,81 0,32 S&P-500 3.257,98 -0,47 -15,42 0,84 Nasdaq-Comp. 9.231,76 -0,47 -43,40 2,89 Nasdaq-100 9.069,15 -0,36 -32,47 3,85 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,38 -7,5 1,45 17,3 5 Jahre 1,38 -2,9 1,40 -54,9 7 Jahre 1,47 -2,6 1,50 -77,8 10 Jahre 1,55 -2,8 1,58 -89,1 30 Jahre 2,03 -0,9 2,03 -104,2 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:15 Uhr Mi, 17.04 Uhr % YTD EUR/USD 1,1032 +0,19% 1,1008 1,1000 -1,6% EUR/JPY 119,94 -0,07% 119,86 120,11 -1,6% EUR/CHF 1,0693 -0,24% 1,0704 1,0729 -1,5% EUR/GBP 0,8422 -0,45% 0,8467 0,8461 -0,5% USD/JPY 108,72 -0,27% 108,87 109,18 -0,1% GBP/USD 1,3098 +0,63% 1,3002 1,3002 -1,2% USD/CNH (Offshore) 6,9974 +0,34% 6,9950 6,9662 +0,4% Bitcoin BTC/USD 9.443,52 +1,31% 9.313,00 9.258,50 +31,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,87 53,33 -2,7% -1,46 -14,7% Brent/ICE 58,21 59,81 -2,7% -1,60 -11,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.581,56 1.577,05 +0,3% +4,51 +4,2% Silber (Spot) 17,94 17,60 +1,9% +0,34 +0,5% Platin (Spot) 974,65 977,05 -0,2% -2,40 +1,0% Kupfer-Future 2,53 2,55 -1,0% -0,02 -9,6% ===

