von Klaus Schachinger, Euro am SonntagEndlich wieder an der Spitze. Für 2019 meldete Airbus 768 Bestellungen und lieferte 863 Flieger an Airlines aus. Damit löste Europas Flugzeugbauer den Erzrivalen Boeing als weltgrößten Flugzeugbauer ab. Die Amerikaner lieferten nur 380 Jets aus, 53 Prozent weniger als im Vorjahr. ...

