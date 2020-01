Triton setzt sich gegen den Finanzinvestor EQT durch. Die Beteiligungsfirma habe langfristige Standort- und Beschäftigungsgarantien für manche Renk-Werke gegeben.

Die Volkswagen-Großgetriebe-Tochter Renk wird an den Finanzinvestor Triton verkauft. Die Beteiligungsfirma zahlt 520 Millionen Euro für das 76-prozentige Aktienpaket von Volkswagen, wie Renk am Donnerstagabend in Augsburg mitteilte.

Triton setzte sich Insidern zufolge gegen den schwedischen Finanzinvestor EQT durch. Reuters hatte zuvor berichtet, dass Triton in dem Bieterverfahren die Nase vorn hat.

Der neue Eigentümer zahlt 97,80 Euro je Renk-Aktie. Volkswagen will zudem noch die Dividende für das abgelaufene Jahr von 2,20 Euro je Aktie abschöpfen - insgesamt ...

