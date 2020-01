BOCHUM (dpa-AFX) - Die neue Chefin von Thyssenkrupp , Martina Merz, muss am Freitag (10.00 Uhr) vor den Aktionären ihren Sanierungskurs für den angeschlagenen Stahl- und Industriekonzerns erklären. Merz spricht erstmals als Vorstandsvorsitzende auf der Hauptversammlung in Bochum. Sie hat das Ruder bei Thyssenkrupp erst im Oktober vergangenen Jahres übernommen, nachdem sich der Traditionskonzern kurzfristig vom Vorstandsvorsitzenden Guido Kerkhoff getrennt hatte. Thyssenkrupp steckt seit langem in der Krise und hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem hohen Verlust abgeschlossen.



Merz will den von ihren Vorgängern eingeleiteten Konzernumbau konsequenter als bisher vorantreiben. Unter anderem sollen rund 6000 Stellen gestrichen werden. Die Aktionäre sollen keine Dividende erhalten. Geld in die leeren Kassen soll ein Verkauf oder Börsengang der profitablen Aufzugssparte bringen. Eine Entscheidung darüber soll bis Ende Februar fallen. Zu den Bietern gehört der finnische Aufzugsbauer Kone./hff/DP/he

