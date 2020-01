Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LUFTHANSA - Die Fluggesellschaft Lufthansa will offenbar die langjährige Kooperation mit dem Ferienflieger Condor aufgeben. Der Dax-Konzern will einen Konkurrenten wie die polnische LOT, die ebenfalls dem neuen Eigentümer PGL gehört, nicht unterstützen. Nach SZ-Informationen steht die Lufthansa kurz davor, die langjährige Kooperation mit ihrer früheren Tochter aufzugeben. Davon betroffen wäre ein Vertrag, der den Zubringerverkehr zu den Condor-Langstrecken in Frankfurt regelt und die Teilnahme der Ferienfluggesellschaft am Vielfliegerprogramm Miles & More. Außerdem erwägt Lufthansa ernsthaft, bei der Europäischen Kommission ein Verfahren wegen staatlicher Beihilfen gegen PGL im Zusammenhang mit dem Einstieg bei Condor anzustreben. Endgültige Entscheidungen gibt es in beiden Fällen dem Vernehmen nach noch nicht, Lufthansa will sich zu dem Thema nicht offiziell äußern. (SZ S. 20)

WARBURG - Seit Wochen feilschen die Privatbank Warburg und der Hamburger Fiskus darum, wie viel die Privatbank im sogenannten Cum-Ex-Skandal zahlen muss, um zumindest finanziell ihre Ruhe zu haben. Jetzt ist nach Informationen der Süddeutschen Zeitung eine Einigung greifbar nahe. Um zwei Beträge geht es demnach; um 75 Millionen Euro und um eine weitere Zahlung in Millionenhöhe. Damit könnte die Privatbank, wenn es gut für sie läuft, einer Entscheidung des Landgerichts Bonn zuvor kommen. Dort läuft der erste Cum-Ex-Strafprozess in Deutschland; und außer um zwei angeklagte britische Börsenhändler geht es auch um fünf Finanzfirmen, darunter zwei Gesellschaften der Warburg-Gruppe. (SZ S. 17)

VITESCO - Die abgespaltene Conti-Tochter Vitesco lebt fast ausschließlich von Diesel- und Benzinmotoren. Doch das Kerngeschäft wird zum Auslaufmodell, nur der schnelle Sprung in die Elektroantriebe verspricht Zukunft. Doch Zeit und Kapital sind knapp - und die Kunden von heute die Konkurrenten von morgen. (Handelsblatt S. 18)

BLACKROCK - Blackrock will noch im laufenden Jahr ESG-Kriterien in seine Faktor-ETFs integrieren. "Hinter ESG steckt derselbe ökonomische Ansatz wie bei Faktoren", sagt Andrew Ang, Leiter Faktorstrategien beim weltgrößten Vermögensverwalter, im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Gerade durch die Kombination von Faktoren mit ESG könne der Vermögensverwalter "Green Value" schaffen. Das Volumen der in Faktor- oder Smart-Beta-ETFs angelegten Gelder ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen - inzwischen stellen die Anlageinstrumente einen wichtigen Bestandteil des wachsenden Markts für börsennotierte Indexfonds (ETFs) dar. Ende 2019 waren in den USA mehr als 500 Milliarden Dollar in Faktor-ETFs angelegt. (Börsen-Zeitung S. 17)

