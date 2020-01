Der neue dm-Chef Christoph Werner warnt vor radikalen Verboten beim Umweltschutz und will mit Europas größter Drogeriekette mehr Experimente wagen: Jede Filiale soll eigene Preise festlegen.

Zur Person: Der Sohn von dm-Gründer Götz Werner hat im September 2019 die Führung der Drogeriekette übernommen. Zuvor kümmerte er sich in der Geschäftsführung des Karlsruher Unternehmens um die Themen Einkauf und Marketing.

WirtschaftsWoche: Herr Werner, glauben Sie an die Heilkraft der Homöopathie? Christoph Werner: Als Methode zur Stärkung der Selbstheilungskräfte auf jeden Fall! Aber worauf wollen Sie hinaus?

Auf Ihr mageres Wachstum im vergangenen Geschäftsjahr. Dm hat in Deutschland 2018/19 flächenbereinigt nur um ein Prozent zugelegt. Im Vergleich zu früheren Zuwachsraten wirkt das schon sehr dünn. Wenn Sie die Wachstumsraten in der Drogeriebranche ansprechen, ist der Zusammenhang so, dass die gesamte Branche nach der Schlecker-Insolvenz 2012 eine Sonderkonjunktur erlebt hat. Bildlich gesprochen: Wenn wir uns den Markt für Drogeriewaren als Torte vorstellen, verschwand plötzlich ein ganz großes Stück. Die verbleibenden Marktteilnehmer verbreiterten daraufhin mit Verve ihre Tortenstücke. Dies ist dm überproportional gut gelungen, was zu hohen Wachstumsraten führte.

Und nun sind Sie satt und verzichten auf den Bau neuer Märkte? Nein, wir eröffnen weiter neue dm-Märkte, wenn wir Zutrauen in den Standort haben. Am Ende geht es aber immer auch um die Allokation von Ressourcen und die Arbeit an der Qualität. Wenn Sie mehr Mittel in den einen Bereich investieren, haben Sie logischerweise weniger für die anderen zur Verfügung. Im Fall von dm heißt das: Filialexpansion mit Augenmaß und Stärkung der Experimentierfreudigkeit. Womit kann eine Drogeriekette experimentieren? Eher mit neuen Waren? Oder eher mit neuen Vertriebskonzepten?Das ist ganz unterschiedlich. Männer beschäftigen sich heute zum Beispiel viel stärker mit dem Thema Pflege und Schönheit. Daher haben wir in unseren Filialen einen eigenen Bereich für Männerpflege geschaffen und dort unter dem Label Seinz gebündelt. Bei der Kundenansprache testen wir seit Kurzem Fernsehwerbung und haben im November eine App für Smartphones gestartet. Wir probieren gerade viel aus. Einiges davon wird gelingen, anderes nicht. Entscheidend ist, dass wir Neues wagen. Wir beobachten dann, wie unsere Kunden reagieren, und können unsere Konzepte bei Bedarf schnell anpassen. Das starre Festhalten an einer einmal beschlossenen Strategie ist in der Vuca-Welt nicht zukunftsfähig.

Vuca - was?Die Abkürzung steht für Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity, also Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Vier Begriffe, die die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft momentan gut beschreiben. Auch im Handel zeichnen sich dynamische Veränderungen ab. Wie reagieren Sie darauf?Unser Ziel ist es, unsere Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, schneller zu agieren und die Dinge vor Ort selbst anzupacken. Nur so können wir als Arbeitsgemeinschaft immer nah genug an den sich wandelnden Erwartungen der Kunden bleiben.Klingt gut, aber was heißt das in der Praxis? Die Mitarbeiter in den dm-Märkten kennen ihre Kunden und das Wettbewerbsumfeld am besten. Daher bekommen sie jetzt beispielsweise mehr Entscheidungsfreiraum bei der Sortiments- und Preisgestaltung. Die Verantwortlichen vor ...

