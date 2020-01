In der letzten technischen Besprechung vom 27. Januar 2020: "BMW: Das hat keine gute Entwicklung genommen!" wurde auf die regelkonforme Aktivierung einer bärischen SKS-Formation zwischen den Kursmarken von 71,60 und 77,06 Euro hingewiesen. Nur wenig später setzte sich das Wertpapier des bayerischen Automobilkonzerns in die gewünschte Richtung in Bewegung und arbeitete die vorgegebenen Ziele um 66,00 Euro bravourös ab. Nun aber liegt das Papier auf einer Mehrfachunterstützung bestehend aus den Höchstständen aus September letzten Jahres und einem zuvor überwundenen Abwärtstrendkanal. Diese Gemengelage könnte durchaus für eine Stabilisierung und anschließend Erholungsbewegung sorgen.

Gewinne sichern!

Zwar kann noch von keiner nachhaltigen Trendwende in dem Wertpapier von BMW gesprochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...