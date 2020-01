Der Kreditkarten-Riese Visa hat Gewinn und Erlöse dank großer Ausgabefreude von Kunden im Weihnachtsquartal erheblich gesteigert. In den drei Monaten bis Ende Dezember stieg der Nettogewinn verglichen mit dem Vorjahreszeitraum auf 3,3 Milliarden Dollar (3,0 Milliarden Euro), wie der US-Finanzkonzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss in San Francisco mitteilte.Der Umsatz legte dank eines deutlich höheren Transaktionsvolumens ebenfalls um zehn Prozent auf 6,1 Milliarden Dollar zu. Obwohl das Unternehmen ...

