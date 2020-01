An den Finanzmärkten herrscht weiterhin eine starke Verunsicherung - der Goldpreis tendierte dennoch leicht bergab.Derzeit sorgen vor allem westliche Investoren für eine rege Goldnachfrage, was sich in massiven ETF-Zuflüssen und einem stark ausgeprägten Optimismus an den Terminmärkten niedergeschlagen hat. Der weltgrößte Gold-ETF SPDR Gold Shares verzeichnete allein in den vergangenen beiden Handelstagen einen Anstieg der gehaltenen Goldmengen von 899,41 auf 903,50 Tonnen. Weltweit gelten ...

