Premierminister Boris Johnson will die Briten mit einer landesweit übertragenen Fernsehansprache auf die Zeit nach dem Austritt aus der Europäischen Union einstimmen und zur Einheit aufrufen.Großbritannien verlässt Europäische UnionMehr als dreieinhalb Jahre nach dem Brexit-Votum der Briten wird Großbritannien am Freitag um 24 Uhr (MEZ) die Europäische Union verlassen. Das Land war mehr als 47 Jahre lang Mitglied in der Staatengemeinschaft und ihren Vorgängerorganisationen. Diese ...

